Vuelos se reactivan en el Aeropuerto de Bucaramanga, pero vías siguen colapsadas

Tras la llegada de controladores aéreos, se habilitó el Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga para los pasajeros que permanecían en la terminal. Sin embargo, continúan las protestas de campesinos en Lebrija, paso clave hacia el aeropuerto, por lo que se recomienda verificar con su aerolínea el estado de su vuelo.

De acuerdo con el más reciente boletín de Aeropuertos de Oriente, la terminal aérea funciona de manera controlada, pero los viajeros continúan enfrentando dificultades para llegar o salir del aeropuerto por cuenta de las manifestaciones.

La situación se originó en medio de protestas de campesinos y propietarios rurales que rechazan el incremento en los avalúos catastrales, lo que ha derivado en cierres intermitentes y totales en corredores clave hacia la terminal aérea.

Aunque se han habilitado pasos controlados en algunos tramos, las restricciones siguen siendo insuficientes para normalizar la movilidad. En varios puntos estratégicos del departamento aún se mantienen bloqueos, afectando tanto a pasajeros como a aerolíneas y operadores turísticos.



Las autoridades insisten en que los viajeros deben prever mayores tiempos de desplazamiento hacia la terminal, ante la incertidumbre en las vías.

Mientras avanzan los diálogos entre el Gobierno y los manifestantes, la conectividad aérea del nororiente del país continúa dependiendo de la evolución de estas protestas, que mantienen en vilo la operación total del aeropuerto y la movilidad en Santander.