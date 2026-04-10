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Vuelos se reactivan en el Aeropuerto de Bucaramanga, pero vías siguen colapsadas

El Aeropuerto Internacional Palonegro volvió a operar con normalidad, luego de la llegada de controladores aéreos y la reactivación de las operaciones para los pasajeros que se encuentran en el lugar.

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