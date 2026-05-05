Capo del narcotráfico de los 90 regresa a Colombia: 5 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 5 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 5 de mayo de 2026:
- Regresó a Colombia uno de los capos del narcotráfico de los años 90, vinculado al Cartel del Norte del Valle.
- La familia propietaria de Lili Pink se pronunció tras operativos de extinción de dominio.
- Se agrava la crisis del sistema de salud en el país; la Liga Contra el Cáncer suspendió servicios en una sede en Bogotá.
- El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió sobre el panorama electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2026.
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