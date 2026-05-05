Capo del narcotráfico de los 90 regresa a Colombia: 5 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 5 de mayo de 2026:



Regresó a Colombia uno de los capos del narcotráfico de los años 90, vinculado al Cartel del Norte del Valle.

de los años 90, vinculado al Cartel del Norte del Valle. La familia propietaria de Lili Pink se pronunció tras operativos de extinción de dominio.

Se agrava la crisis del sistema de salud en el país; la Liga Contra el Cáncer suspendió servicios en una sede en Bogotá.

la Liga Contra el Cáncer suspendió servicios en una sede en Bogotá. El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió sobre el panorama electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2026.

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