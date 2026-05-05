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Capo del narcotráfico de los 90 regresa a Colombia: 5 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 5 de mayo de 2026:

  • Regresó a Colombia uno de los capos del narcotráfico de los años 90, vinculado al Cartel del Norte del Valle.
  • La familia propietaria de Lili Pink se pronunció tras operativos de extinción de dominio.
  • Se agrava la crisis del sistema de salud en el país; la Liga Contra el Cáncer suspendió servicios en una sede en Bogotá.
  • El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió sobre el panorama electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2026.

Escuche el programa completo aquí:

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