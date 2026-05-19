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Capturaron en el aeropuerto de Rionegro a estadounidense con circular roja de Interpol por extorsión

De acuerdo con Migración Colombia, la mujer venía de Punta Cana cuando se activó la alerta por su requerimiento internacional por delitos que habría cometido en México.

Capturada en aeropuerto de Medellín
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 19 de may, 2026

Una ciudadana estadounidense requerida por las autoridades internacionales mediante circular roja de Interpol fue capturada en las últimas horas en el aeropuerto internacional José María Córdova, de Rionegro, justo cuando intentaba ingresar al país procedente de Punta Cana, República Dominicana.

El procedimiento fue realizado por oficiales de Migración Colombia durante los controles de inmigración. Según informó la entidad, al verificar la identidad de la mujer en los sistemas migratorios se activó una alerta internacional emitida por México, país que la requiere por el delito de extorsión agravada.

Tras la detección de la notificación roja de Interpol, la extranjera fue dejada a disposición de funcionarios de la DIJÍN, encargados de adelantar el procedimiento judicial correspondiente y coordinar las actuaciones con las autoridades internacionales.

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La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que estos operativos no solo permiten detectar posibles casos relacionados con explotación sexual y otros delitos transnacionales, sino además ubicar personas con requerimientos judiciales vigentes y circulares internacionales.

Migración Colombia reveló que, desde agosto de 2022, en los diferentes puestos de control migratorio de la Regional Antioquia-Chocó, han sido detectadas y puestas a disposición de las autoridades 223 personas, entre colombianos y extranjeros, que registraban órdenes de captura o notificaciones de Interpol.

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