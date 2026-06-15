ELN anuncia que liberará a dos policías, pero mantendrá secuestrados a agentes del CTI en Arauca

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que este martes 16 de junio dejará en libertad a dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) que permanecían secuestrados por esa organización armada.

A través de un comunicado, el Frente de Guerra Oriental "Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño" informó que los uniformados Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza serán entregados a una comisión humanitaria y posteriormente a sus familiares.

ELN realizó juicio revolucionario a miembros del CTI de la Fiscalía Foto redes sociales

Según el grupo armado, la decisión se adopta tras considerar que ambos agentes han cumplido el tiempo establecido dentro de lo que denomina un "juicio condenatorio" y la aplicación de su denominada "justicia revolucionaria".

El ELN indicó que la liberación se realizará bajo acompañamiento humanitario, aunque no entregó detalles sobre el lugar ni la hora en que se desarrollará el procedimiento.



En el mismo pronunciamiento, los integrantes del grupo criminal aseguró que los dos funcionarios del CTI de la Fiscalía continúan secuestrados y que, según su versión, “permanecen cumpliendo las sanciones impuestas por esa organización”.

Guerrilla del ELN Foto: AFP

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el anuncio ni sobre las condiciones en las que se llevará a cabo la liberación de los dos agentes.