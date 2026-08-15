Cruz Roja alerta por municipios afectados por el terremoto: "No son solo las ciudades capitales"

La emergencia provocada por el terremoto continúa más allá de las principales ciudades del país. Marilyn Bonfante, directora de la Unidad de Desarrollo Social y Humanitario de la Cruz Roja Colombiana, explicó que la organización mantiene equipos desplegados en varios departamentos para atender a las comunidades afectadas y avanzar en la búsqueda y rescate.

La funcionaria señaló que 538 personas de la Cruz Roja están desplegadas en Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Caldas. Mientras en Chocó ya terminó la etapa de búsqueda y rescate, las labores continúan en Risaralda y Valle del Cauca. La atención también incluye salud, primeros auxilios, apoyo psicosocial y restablecimiento de vínculos familiares.

¿Cómo avanza la atención de la Cruz Roja tras el terremoto?

Bonfante explicó que uno de los servicios que se mantiene activo es el de búsqueda y reencuentro familiar. Hasta el momento se han atendido más de 15 solicitudes, varias de ellas con resultados positivos.



La organización también entró en una fase de asistencia humanitaria. Según la funcionaria, ya fueron entregados 18.000 kits y 300 toneladas de ayuda a granel, mientras otros 11.950 kits se encuentran en camino. Estos contienen alimentos, elementos de cocina, artículos para pasar la noche y productos de aseo.

La Cruz Roja cuenta con seccionales en todos los departamentos, con excepción de Vaupés. En las zonas más afectadas, como Risaralda, Chocó y Valle del Cauca, sus equipos continúan trabajando. En Bogotá también se habilitaron puntos de atención, entre ellos El Campín, ante la respuesta de ciudadanos que han llevado donaciones.

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“No son solo las ciudades capitales”: Cruz Roja pide apoyo

Uno de los llamados de Bonfante estuvo dirigido a las comunidades que se encuentran fuera del foco principal de la información. La funcionaria recalcó que la emergencia alcanza a numerosos municipios y zonas rurales donde el acceso se ha complicado por daños en las vías.

“No son solo las ciudades capitales, son muchos municipios, muchos lugares apartados que están siendo afectados y allí estamos llegando”, afirmó.

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La directora explicó que contar con información precisa sobre las necesidades permite a los organismos de socorro orientar mejor sus recursos. Por eso, pidió fortalecer los reportes en los puestos de mando unificado.

Bonfante también invitó a los ciudadanos a continuar con las donaciones, la entrega de ayudas en especie y el voluntariado. “Aún hay mucho por hacer, hay muchos municipios a los que tenemos que llegar”, sostuvo.

La Cruz Roja mantiene así sus labores de atención mientras avanza la evaluación de daños y se identifican las necesidades de las poblaciones que todavía requieren asistencia.