Plataforma permitirá que fundaciones reciban donaciones gratis y de forma segura tras el terremoto

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que azotó a Colombia, una plataforma colombiana habilitó durante agosto el acceso sin costo a su tecnología para que fundaciones que atienden directamente la emergencia puedan recibir donaciones y gestionar esos recursos.

Se trata de afrus, una herramienta de captación de fondos utilizada por más de 400 organizaciones sociales en América Latina. La iniciativa está dirigida especialmente a entidades locales que trabajan en las zonas afectadas, pero que no cuentan con la infraestructura tecnológica de organizaciones más grandes.

De acuerdo con la información entregada por la plataforma, la medida busca facilitar que estas organizaciones puedan ampliar su capacidad de respuesta frente a las comunidades que necesitan ayuda.

¿Cómo pueden las fundaciones recibir donaciones?

Las organizaciones interesadas en participar pueden acceder al programa a través de los canales dispuestos por afrus. La herramienta permite crear un canal de donaciones directamente en la página web de cada fundación, sin necesidad de desarrollar una infraestructura tecnológica desde cero.

El proceso permite que las personas seleccionen cuánto desean aportar y realicen el pago desde el sitio de la propia organización. Además, contempla la posibilidad de establecer donaciones recurrentes, una alternativa que puede ayudar a las fundaciones a mantener una fuente de ingresos periódica.

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Según Diego Rodríguez Lizcano, CEO y fundador de afrus, facilitar estas herramientas puede ampliar el alcance de las organizaciones que trabajan directamente en los territorios afectados. “Una organización, entre más recursos tiene, más impacto genera”, explicó el directivo en el documento.

Donaciones tras terremoto. Foto: imagen de archivo, Alcaldía de Cali.

¿Cómo busca la plataforma dar confianza a los donantes?

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Uno de los puntos centrales de la herramienta está relacionado con la identificación de la organización que recibe el dinero. Al realizar el aporte desde la página de la propia fundación, el donante puede conocer directamente a quién están destinados los recursos.

Además, la plataforma ofrece herramientas de seguimiento para que las organizaciones administren sus campañas y conozcan el comportamiento de sus donantes. También utiliza inteligencia artificial para apoyar los procesos de recaudación.

Entre las organizaciones que utilizan la plataforma aparecen la Cruz Roja Colombiana, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, Greenpeace, Aldeas Infantiles y el Programa Mundial de Alimentos.

¿Qué fundaciones pueden acceder al programa?

La iniciativa está dirigida a fundaciones que estén atendiendo directamente la emergencia ocasionada por el terremoto y que necesiten fortalecer sus mecanismos para recibir aportes.

Para participar, las organizaciones pueden:



Ingresar a afrus.org o escribir a emergencias@afrus.org.

La plataforma señaló que el objetivo es que entidades locales puedan acceder a herramientas que normalmente utilizan organizaciones de mayor tamaño y, de esta manera, encontrar nuevos apoyos para sostener su trabajo durante y después de la emergencia.

