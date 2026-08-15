Papa León XIV nombra a Angelo Accattino como nuevo Nuncio Apostólico en Colombia

El Vaticano confirmó este 15 de agosto el nombramiento de monseñor Angelo Accattino como nuevo Nuncio Apostólico en Colombia. La designación fue realizada por el papa León XIV y supone el regreso a Bogotá de un diplomático que ya conoce la realidad eclesial y social del país.

Accattino reemplazará a monseñor Paolo Rudelli, quien estuvo al frente de la Nunciatura Apostólica en Colombia desde 2023 hasta marzo de 2026. Rudelli dejó el país luego de ser designado por el papa como Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, una de las principales responsabilidades dentro de la Curia Romana.

El nuevo Nuncio Apostólico nació en Asti, Italia, el 31 de julio de 1966. Fue ordenado sacerdote el 25 de junio de 1994 y pertenece a la diócesis de Casale Monferrato.

Es doctor en Derecho Canónico y comenzó su carrera diplomática al servicio de la Santa Sede el primero de julio de 1999. Desde entonces, ha desempeñado funciones en diferentes representaciones pontificias y en la Secretaría de Estado.



Entre los destinos de su trayectoria están las Nunciaturas Apostólicas de Trinidad y Tobago, Colombia, Perú, Estados Unidos y Turquía. También trabajó en la Sección para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales de la Secretaría de Estado.

Su experiencia diplomática se amplió en América Latina cuando, en septiembre de 2017, fue nombrado Nuncio Apostólico en Bolivia. En ese momento también fue elevado a la dignidad de arzobispo y recibió la sede titular de Sabiona.

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Posteriormente, en enero de 2023, fue designado Nuncio Apostólico en Tanzania, cargo que desempeñaba hasta su nombramiento para Colombia.

Angelo Accattino regresa a Colombia

Uno de los elementos destacados por la Santa Sede en la designación es que Accattino ya prestó servicio en la Nunciatura Apostólica en Colombia durante los primeros años de su carrera diplomática.

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Su conocimiento previo del país le permitirá asumir esta nueva responsabilidad con experiencia sobre la Iglesia colombiana y sobre el contexto nacional.

Como representante pontificio, entre sus funciones estará mantener y fortalecer los vínculos entre la Santa Sede y la Iglesia en Colombia, además de representar al papa ante las autoridades civiles del país.

ATENCIÓN ✅ | En nombre de toda la Iglesia que peregrina en Colombia, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Francisco Múnera Correa, expresa la bienvenida al nuevo Nuncio Apostólico, monseñor Angelo Accattino. Además, agradece al papa León XVI por esta designación. pic.twitter.com/UJRl1b3si3 — Conferencia Episcopal de Colombia (@episcopadocol) August 15, 2026

El inicio de esta nueva misión diplomática se producirá pocos días después del terremoto registrado en Colombia el pasado 10 de agosto, que dejó víctimas, personas heridas y afectaciones en diferentes regiones.

En medio de esta emergencia, el papa León XIV ha expresado su cercanía con las comunidades afectadas y ha llamado a la oración y a la solidaridad con las familias damnificadas.

La Conferencia Episcopal de Colombia, por su parte, agradeció al Santo Padre por el nombramiento y manifestó su disposición para recibir próximamente a monseñor Accattino.

Con esta designación, el nuevo Nuncio Apostólico asumirá la representación de León XIV en Colombia y dará continuidad a la misión diplomática de la Santa Sede en un país que, además, ya forma parte de su propia trayectoria.