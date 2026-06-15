Abatido alias 'Totoró', cabecilla de las disidencias de las Farc 'Carlos Patiño'

El Ejército Nacional confirmó que alias 'Totoró', señalado como cabecilla de comisión de la estructura residual Carlos Patiño, fue abatido en medio de una operación militar desarrollada en zona rural de El Tambo, Cauca.

La acción fue adelantada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, en el marco de la Operación Perseo, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en el cañón del Micay.

El Ejército señaló que alias 'Totoró' habría asumido el mando de esta comisión luego de la neutralización del anterior cabecilla que operaba en la zona. Además, esta estructura estaría vinculada a actividades relacionadas con acciones terroristas, narcotráfico y el abastecimiento de armas y explosivos.

Las autoridades indicaron que el sector donde se realizó la operación era utilizado como corredor de movilidad y como zona de planeación de acciones contra la Fuerza Pública. Además, señalaron que integrantes de este grupo armado habrían utilizado espacios comunitarios como la escuela y el polideportivo del sector El Filo para instalar campamentos y elementos explosivos.

Durante la operación, el Ejército reportó el hallazgo de material de guerra e intendencia, entre ellos dos fusiles, munición, proveedores, más de 150 artefactos explosivos, granadas adaptadas para dron, minas antipersonal, uniformes de las Fuerzas Militares y otros elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades.

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El Ejército aseguró que continúa con la inspección de la zona para garantizar las condiciones de seguridad y permitir que la comunidad pueda recuperar estos espacios utilizados para actividades educativas y comunitarias.