Ejército enfrenta a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: caos en troncal del Caribe

Al mediodía del lunes 15 de junio se presentó un enfrentamiento entre tropas del Gaula Militar Élite, la Segunda Brigada del Ejército contra las estructuras del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, en la quebrada El Sol, en zona rural de Santa Marta.

Según informó el Ejército la “acción estuvo orientada a afectar las estructuras del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y reducir su accionar criminal en el departamento”.

Aunque, la operación militar fue ejecutada con el propósito de contribuir a la protección de la población civil, según informó el ejército, algunos miembros de la comunidad se encuentran saliendo hacia la vía principal para evitar resultar afectados por los combates.

Por medio de videos, varios miembros de la comunidad denunciaron que en medio de dichos enfrentamientos fue incinerado un camión en plena vía pública. Además, aseguraron que varios hombres armados bloquearon la entrada a Bonda y el peaje Neguanje e intentaron quemar un bus en este punto.



La comunidad denunció también que la vía que comunica al departamento de Magdalena con La Guajira se vio afectada por los bloqueos de la comunidad que llegaron hasta la vía principal resguardándose de los combates y de esta forma evitar resultar afectados.

Hasta el momento no hay un balance oficial de las víctimas o de los heridos que dejó el enfrentamiento entre el Ejército y las Autodefensas en medio de este puente festivo.

Un soldado falleció de manera accidental en medio de los enfrentamientos

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El Ejército confirmó que el soldado profesional Luis Miguel González Salgado, quien se desempeñaba como radiooperador de la unidad, sufrió un lamentable accidente cuando atendían una misión en medio de esta operación.

Según informaron el profesional habría recibido una fuerte descarga eléctrica, luego de que la antena del equipo de radio chocará con una línea de alta tensión.

#ComunicaciónOficial | El Comando de la #SegundaBrigada, unidad militar orgánica de la Primera División del Ejército Nacional, se permite informar a la opinión pública que:



1. Hoy, 15 de junio de 2026, tropas del Batallón de Montaña N.° 6 Mayor Robinson Daniel Ruiz Garzón se… pic.twitter.com/Cf973Zn0Zk — Primera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div1) June 15, 2026

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“Durante el desarrollo de esta misión, nuestro soldado profesional Luis Miguel González Salgado, quien se desempeñaba como radiooperador de la unidad, sufrió un lamentable accidente mientras realizaba labores de enlace de comunicaciones de la patrulla. De manera accidental, la antena del equipo de radio entró en contacto con una línea de alta tensión, ocasionándole una fuerte descarga eléctrica”, aseguró el Ejército.

Asimismo, señalaron que luego de confirmar el fallecimiento del soldado, el cuerpo iba a ser trasladado a Santa Marta, sin embargo, los bloqueos sobre el puente de Mendihuaca, evitó continuar con el recorrido temporalmente.

Desde la institución lamentaron este hecho y aseguraron que un equipo interdisciplinario del Centro de Familia Militar de la Segunda Brigada se encuentra brindando acompañamiento y apoyo psicológico permanente a los seres queridos del soldado.