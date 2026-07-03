Así fue el millonario robo en un apartamento de Puente Aranda: usaron llaves y tarjetas para entrar

La inseguridad volvió a golpear a varias familias en Bogotá. En las últimas horas, delincuentes ingresaron a un edificio residencial en la localidad de Puente Aranda y robaron bienes avaluados en más de 100 millones de pesos.

Paralelamente, las autoridades reportaron la captura de un presunto expendedor de estupefacientes en Ciudad Bolívar y la incautación de un cargamento de cocaína que tenía como destino la capital del país.

El primer caso se registró en el barrio La Asunción, donde cámaras de seguridad captaron el momento en que varios hombres llegaron al lugar a bordo de un taxi de servicio público. De acuerdo con las imágenes, los delincuentes descendieron del vehículo e ingresaron al edificio utilizando varias llaves y tarjetas que llevaban consigo, sin despertar sospechas.

Una vez dentro del inmueble, los ladrones se dirigieron hasta el segundo piso y, con ayuda de una barra metálica, violentaron la cerradura de uno de los apartamentos. Según denunciaron las víctimas, los delincuentes fueron directamente a la habitación principal, donde se encontraban los objetos de mayor valor.



#Colombia | En un vehículo hallado en Tolima fue descubierto un cargamento con clorhidrato de cocaína; lo curioso: estas sustancias estaban marcadas con el rostro del futbolista Cristiano Ronaldo



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"Van directo a nuestra habitación, es donde está todo lo de valor que tenemos: la plata en efectivo, joyas, relojes, iPads. Se llevan absolutamente todo lo que hay de valor, revuelcan mi ropa. Después salen, cogen un bafle y cogen la Play y se van", relató una de las personas afectadas.

Los propietarios aseguraron que las pérdidas superan los 100 millones de pesos, entre dinero en efectivo, dólares, joyas, relojes, dispositivos electrónicos y otros electrodomésticos.

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Un hecho similar ocurrió en el barrio Los Cerezos, donde otros delincuentes ingresaron a una vivienda utilizando una modalidad parecida y escaparon con varios electrodomésticos. Las autoridades revisan cámaras de seguridad y demás elementos de prueba para identificar a los responsables de ambos casos.

Entretanto, en la localidad de Ciudad Bolívar, la Policía logró la captura de un hombre de 22 años señalado de dedicarse al expendio de estupefacientes en el barrio El Tesoro. El procedimiento fue posible gracias al apoyo de drones que permitieron detectar la actividad sospechosa desde el aire.

Según informó el teniente coronel Luis Carlos Torres, comandante de la Policía en esa localidad, uniformados del CAI La Joya realizaron un patrullaje aéreo que permitió identificar a una persona que, al parecer, estaba comercializando sustancias ilícitas.

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"De inmediato la patrulla motorizada inicia la búsqueda de esta persona y, al encontrarla, le practica un registro. Le fueron halladas dosis de bazuco suficientes para más de 70 dosis, por lo que fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía", explicó el oficial.

Las autoridades indicaron que el capturado ya había sido detenido por el mismo delito durante la semana anterior, por lo que investigan si haría parte de una estructura dedicada al microtráfico en esa zona del sur de Bogotá.

Por otra parte, en un operativo adelantado sobre la vía Neiva-Castilla, en jurisdicción del municipio de Natagaima, Tolima, la Policía de Tránsito y Transporte encontró una camioneta abandonada que ocultaba un cargamento de cocaína mediante la modalidad de caleta o doble piso.

Dentro del vehículo fueron hallados 65 paquetes de clorhidrato de cocaína, cuyo valor comercial supera los 530 millones de pesos. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el alijo provenía del departamento del Cauca y tenía como destino final la ciudad de Bogotá.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue que los paquetes estaban marcados con imágenes y el rostro del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, una práctica utilizada por organizaciones criminales para identificar cargamentos o redes de distribución.

El coronel John Anderson Vargas señaló que con esta incautación se evitó la distribución de más de 116.000 dosis de cocaína en el centro del país. Ahora, las autoridades adelantan la revisión de cámaras de seguridad y otras labores de inteligencia para identificar al conductor que abandonó la camioneta antes de la llegada de los uniformados.