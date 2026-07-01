Desde este miércoles aumenta el valor de los peajes del norte de Bogotá: así quedaron los cobros

Los conductores que transitan por los peajes Andes, Fusca y Unisabana comenzaron a pagar nuevas tarifas desde este 1 de julio de 2026. El incremento corresponde al ajuste tarifario contractual previsto para los proyectos Accesos Norte a Bogotá D.C. y Accesos Norte Fase II, administrados por la Concesión Accenorte I.

Sin embargo, a diferencia de lo contemplado inicialmente en el contrato, el aumento no se aplicará de una sola vez, sino de manera escalonada hasta julio de 2027, con el propósito de disminuir el impacto económico para quienes utilizan diariamente este corredor vial.

🗞️#ComunicadoANI | A partir del 1 de julio de 2026 entra en vigencia el incremento tarifario contractual progresivo en los peajes Andes, Fusca y Unisabana, en cumplimiento de la Resolución del @MinTransporteCo. La medida se aplicará de forma gradual hasta julio de 2027. pic.twitter.com/l5Ba48QVGs — Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) July 1, 2026

La medida fue establecida por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 20253040016965 del 7 de mayo de 2025, que definió un esquema de incrementos graduales para normalizar la estructura tarifaria de estas estaciones de peaje.

Según la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, esta decisión permite cumplir con las obligaciones contractuales del proyecto sin trasladar a los usuarios un incremento considerable en una única vigencia. Además, busca ofrecer una transición más predecible para ciudadanos, transportadores, gremios y comunidades asentadas en el área de influencia de la vía.



Así quedaron las nuevas tarifas y en qué se invertirán los recursos con el ajuste que entró en vigor este miércoles:

Los recursos obtenidos con este ajuste tendrán una destinación específica para financiar las obras del proyecto Accesos Norte Fase II, entre las que se encuentran la ampliación de la Autopista Norte, la construcción de la segunda calzada de la Carrera Séptima y la Perimetral de Sopó.

Estas intervenciones pretenden aumentar la capacidad del corredor, mejorar la movilidad entre Bogotá y los municipios de la Sabana Centro y Norte, fortalecer la seguridad vial y reducir los tiempos de desplazamiento.

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La ANI explicó que esta estrategia distribuye de manera progresiva los incrementos contractuales equivalentes a 2.500 y 700 pesos, calculados en valores de diciembre de 2019, que originalmente estaban previstos para aplicarse en los años 2023 y 2026.

Con ello se busca preservar el equilibrio financiero del contrato de concesión, al tiempo que se mitiga el efecto económico sobre los usuarios y se garantiza la continuidad de las inversiones necesarias para modernizar la infraestructura vial del norte de la capital.

De acuerdo con la ANI, el esquema de gradualidad busca armonizar el cumplimiento de los compromisos contractuales con la protección del bolsillo de los usuarios, mientras avanza una de las obras de infraestructura más importantes para el desarrollo de la región.