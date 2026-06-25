Hombres armados atacaron agentes de Movilidad para recuperar moto inmovilizada en Bogotá

En las últimas horas se registró un nuevo episodio de violencia contra agentes de tránsito en Bogotá. Esta vez, los hechos ocurrieron en el sector del Muelle, en la localidad de Engativá, donde varios hombres protagonizaron una agresiva reacción contra los funcionarios de Movilidad, luego de que estos adelantaran el procedimiento de inmovilización de una motocicleta por infracciones de tránsito.

La escena quedó registrada en un video en el que se observa inicialmente a los agentes realizando el procedimiento en plena vía pública, cuando de un momento a otro son rodeados y abordados por un grupo de varios hombres visiblemente alterados.

Uno de los hombres, portando un cuchillo de gran tamaño, se convierte rápidamente en el protagonista del ataque. El hombre no solo lanza amenazas contra los funcionarios, sino que en repetidas oportunidades intenta agredirlos, realizando movimientos con el arma blanca y obligando a los agentes a retroceder para evitar resultar lesionados.

Mientras la atención de los funcionarios se concentraba en contener la agresión y proteger su integridad, otros integrantes del grupo aprovecharon el caos para dirigirse hasta la motocicleta que ya había sido subida a una grúa como parte del procedimiento de inmovilización. En cuestión de segundos, lograron bajar el vehículo por la fuerza, encenderlo y retirarlo rápidamente del lugar, frustrando así la actuación de las autoridades de tránsito.



Hasta el momento, las autoridades distritales no se han pronunciado oficialmente sobre este nuevo episodio de violencia ocurrido en plena vía pública, ni se conoce si existen personas identificadas o investigaciones en curso para establecer responsabilidades por las agresiones y la obstrucción del procedimiento oficial.