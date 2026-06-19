Denuncian amenazas de muerte contra artista en Bogotá tras cantar sobre política

Un joven cantante urbano, conocido como Jhon Trapboy, que se hizo reconocido por sus presentaciones improvisadas en los buses de TransMilenio denunció haber recibido amenazas después del lanzamiento de una nueva canción que, según explica, nació como un desahogo frente a las experiencias que ha atravesado durante su vida.

El artista, oriundo de Tumaco, Nariño, llegó a Bogotá buscando nuevas oportunidades y encontró en la música callejera una forma de expresar sus vivencias. Con un estilo cercano al rap y al trap, empezó a ganar reconocimiento en redes sociales gracias a los videos de sus presentaciones en el sistema de transporte público, donde mezcla letras de contenido social con ritmos urbanos.Sin embargo, la publicación de su más reciente tema habría generado una reacción que ahora lo tiene preocupado por su seguridad.

La canción, que hace parte del proyecto de un sello independiente, aborda episodios personales, situaciones relacionadas con la violencia y reflexiones sobre la realidad política y social del país.

De acuerdo con la denuncia, la letra de la canción está inspirada en momentos difíciles de su vida, entre ellos la pérdida de un familiar en hechos violentos ocurridos en Tumaco. Uno de los fragmentos que más llamó la atención dentro de la canción es la frase en la que menciona que no pertenece “ni a la derecha ni a la izquierda”, pero hace referencia al “rugido del tigre”, una expresión que, según sus cercanos, representa su fuerza, resistencia y posición frente a las dificultades que ha enfrentado.



Después de la publicación del tema, según denunciaron, el cantante comenzó a recibir mensajes que considera amenazas directas contra su integridad. Según personas cercanas al artista, algunos usuarios le han enviado mensajes privados e incluso contactos a su celular con advertencias relacionadas con su vida.

"Que vendido, pero igual sabemos en donde se la pasa. Se quedó sin rutas de TransMilenio por vendido, se le acabó la bulla", "Entonces que gonorr* hijuep* vendido de mier*, que pensaba que no está vigilado? Baje esa canción de mier*, o es que le quiere hacer compañía a su hermano, usted verá, no sea que después aparezca con la jeta llena de moscas por ser un triplehij*”, son algunos mensajes que ha recibido.

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Entre los mensajes intimidantes, habría recibido frases en las que hacen referencia a la muerte de su hermano y amenazas similares a “aparecer con la boca llena de moscos”, una expresión utilizada para intimidarlo y recordarle el asesinato de su familiar. La situación generó preocupación debido a que el artista continúa realizando presentaciones en TransMilenio, especialmente en sectores del sur de Bogotá, donde teme que su exposición pública pueda convertirse en un riesgo.