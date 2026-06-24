Conductor de volqueta se lanzó al río Bogotá después del partido de Colombia: esto se sabe

Tras el triunfo de la Selección Colombia sobre RD Congo, resultado que clasificó a los dirigidos por Néstor Lorenzo a la siguiente ronda del Mundial 2026, un grave accidente se registró en Bogotá, el cual terminó con un hecho inesperado.

Un conductor de volqueta, señalado de protagonizar un choque que dejó varias personas heridas en Bogotá, habría tomado la decisión de lanzarse al río Bogotá después del siniestro. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el paradero del conductor.

Según informó el periodista Edward Porras en el ‘Ojo de la Noche’ de Noticias Caracol, el vehículo habría embestido a un ciclista, pero no habría sido el único impacto, pues posteriormente chocó contra un taxi y otro vehículo, generando caos en Suba, específicamente en el sector del Puente de Guadua.

De acuerdo con el periodista, el conductor habría estado bajo los efectos del alcohol y durante la revisión del vehículo se habría encontrado una bandera de Colombia, además de algunas botellas de cerveza al interior de la cabina. Estos elementos serían parte de las pruebas que buscan establecer el posible estado de alicoramiento del hombre.



Entre las hipótesis se encuentra que el conductor pudo haber estado siguiendo el partido de la Selección Colombia antes de los hechos. Además, el hombre habría salido del vehículo para luego correr hacia el río Bogotá, donde saltó al agua ante la mirada de testigos y autoridades que atendían la emergencia.

¿Dónde está el hombre que saltó al río Bogotá?

Tras el inesperado suceso, unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá adelantan labores de búsqueda en el afluente para dar con el paradero del hombre. Sin embargo, las operaciones que se han extendido durante varias horas no han reportado la aparición del sujeto.

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Mientras se ubica al conductor, las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades del caso.

