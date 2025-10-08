IDU emite recomendaciones por implosión de puentes: ojo con abrir las ventanas

Por medio de un comunicado, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que durante el puente festivo del 11 al 14 de octubre se llevará a cabo una de las obras más importantes para Bogotá. Sin embargo, antes de avanzar con el proyecto, se presentarán afectaciones significativas en la movilidad de la zona.

El IDU informó que desde el 11 de octubre comenzará la implosión controlada del puente vehicular de Puente Aranda, estructura que conecta la carrera 50, la calle 15 y la avenida de las Américas. Este corredor vial permanecerá completamente cerrado hasta el 14 de octubre.

La demolición estará a cargo de una empresa internacional con más de 25 años de experiencia y participación en más de 65 proyectos similares en distintos países, lo que garantiza un proceso técnico y seguro.

Además, se estableció un perímetro de seguridad de 2,5 kilómetros, que empezará a regir el sábado 11 de octubre a las 11:00 p. m., con el fin de proteger a residentes, transeúntes y conductores del sector.



Cierres viales por implosión del puente de Puente Aranda

Durante los trabajos, se aplicarán los siguientes cierres viales:



Avenida de las Américas entre carreras 53F y 45.

Avenida Calle 13 entre carreras 54 y 43.

Carrera 50 entre calles 17 y transversal 49.

Avenida Calle 6 desde la carrera 47.

Ciclorrutas ubicadas en toda la zona de influencia.

Asimismo, las estaciones de TransMilenio Distrito Grafiti y Puente Aranda suspenderán su operación el domingo 12 de octubre entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m.



Demolerán importante puente en Puente Aranda // Foto: IDU

Recomendaciones del IDU para los ciudadanos

Las autoridades distritales emitieron varias recomendaciones dirigidas a los habitantes y transeúntes de Puente Aranda con el fin de prevenir riesgos y garantizar la seguridad durante la implosión.

En primer lugar, se solicita no ingresar ni transitar dentro del área delimitada, la cual estará claramente señalizada. Además, se recomienda ajustar actividades personales para evitar desplazamientos cercanos al lugar y mantener puertas y ventanas cerradas durante la implosión, como medida preventiva ante el ruido y las vibraciones.

El IDU también aconsejó prestar especial atención a personas con problemas cardíacos o de nerviosismo y resguardar a las mascotas dentro de los hogares para evitar que se alteren con el sonido de la detonación.

Finalmente, el Distrito invitó a la ciudadanía a reportar cualquier daño posterior a la implosión, como afectaciones en vidrios o redes de servicios públicos. Para ello, se habilitó un punto de atención en la Calle 13 No. 60-84, barrio Puente Aranda, y las líneas de contacto 3218137661 y 3137867152.