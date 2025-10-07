Demolerán importante puente y habrá cierres viales este fin de semana en Bogotá

A través de un comunicado, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que este puente festivo del 11 al 14 de octubre será algo especial para Bogotá debido a que comenzará una de las obras “más importantes” en toda la ciudad, pero la cual también tendría problemas de movilidad.

Pues este 11 de octubre comenzará la implosión controlada del puente de Puente Aranda, el cual conecta la carrera 50, calle 15 y la avenida América, por lo tanto, este punto estará cerrado hasta el 14 de octubre hasta las 4:00 de la mañana.

Demolerán importante puente en Puente Aranda // Foto: IDU

Cierres viales por implosión de puente de Puente Aranda

Av. Américas entre carreras 53f y 45.

Av. Calle 13 entre carreras 54 y 43.

Carrera 50 entre calles 17 transversal 49.

Av. Calle 6 desde carrera 47.

Las ciclorrutas en toda la zona.

Además, las estaciones de Distrito Gafriti y Puente Aranda dejarán de operan el domingo, 12 de octubre, entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

🚨 #CierresViales | Así quedarán los cierres viales por la demolición controlada mediante implosión en Puente Aranda. Comenzarán el sábado 11 de octubre a las 11:30 p. m. hasta las 4:00 a.m. del martes 14 de octubre.



Desvíos en Bogotá por la implosión de este puente

Si viaja hacia el oriente desde las Américas: tome calle 56 sur con calle 5ª, de ahí siga las indicaciones de tránsito.

tome calle 56 sur con calle 5ª, de ahí siga las indicaciones de tránsito. Si viaja desde la calle 13 hacia el occidente: tome carrera 40 al norte y siga las indicaciones de tránsito.

tome carrera 40 al norte y siga las indicaciones de tránsito. Si viaja desde la calle 13 al oriente: tome la carrera 65 al norte, de ahí siga las indicaciones de tránsito.

tome la carrera 65 al norte, de ahí siga las indicaciones de tránsito. Si viaja de la carrera 43 al sur: tome la carrera 36 al norte y siga las indicaciones.

Desvíos por implosión de puente en Puente Aranda // Foto: IDU

¿Cuál será la obra en este punto de la ciudad?

Llamada la nueva calle 13, la Alcaldía de Bogotá busca mejorar la movilidad en esta zona que ha sido afectada por una mala estructura de los puentes en esa zona, que, según el Distrito, la implosión permitirá un reducción de obra de 10 a 12 meses.

"Esta implosión nos va a permitir ahorrarnos de 10 a 12 meses de obra. Vamos a demoler 7.900 m3 que serán aprovechados posteriormente para el mejoramiento de varias vías en Bogotá. Esta será una operación segura y controlada, y generará un alivio para la movilidad de los vecinos de Puente Aranda. Este será, además, un paso fundamental para empezar la construcción de la nueva calle 13, una deuda de varias décadas con la ciudad. En Bogotá seguimos construyendo el futuro", indicó el alcalde Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta de X.