IDU solucionará irregularidades en administración de predios tras informe de Contraloría

La gestión predial del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) respondió a la indagación realizada por la Dirección Sectorial de Movilidad de la Contraloría de Bogotá sobre los procesos adelantados de compra de predios entre 2020 y 2022.

El IDU presentó una serie de acciones, que aseguran ya están en marcha, para corregir vacíos, agilizar trámites y garantizar que los proyectos de infraestructura no sufran retrasos por falta de disponibilidad en los predios.

Este anuncio llega después de los hallazgos fiscales de la Contraloría Distrital por $151.000 millones al IDU por la “gestión inconclusa en la adquisición de predios y falta de entrega para ejecutar proyectos de infraestructura en vigencias 2020 a 2022”.

De acuerdo con la Contraloría, el trámite inconcluso se presenta en 106 predios que fueron pagados para proyectos viales, pero que, hasta ahora, no han llevado a término el proceso de titularidad del derecho de dominio por un valor superior a los $100.000 millones.



Contraloría Distrital identificó irregularidades en IDU por compra de más de 100 predios en Bogotá Foto: IDU

El director de la Oficina de Apoyo al Despacho del Contralor de Bogotá, Juan Carlos Gualdrón, explicó que encontraron “falta de escrituración, desarrollos de acciones administrativas que no se han terminado y que todavía no han podido llegar esos predios a propiedad del IDU para poder entregar a los contratistas para el desarrollo de las obras”. También dijo que encontraron cerca de $30.000 millones por mayores demoras de los contratistas en el desarrollo de las obras porque no les habían entregado esos mismos predios legalizados para poder ejercer sus labores de contratistas”.

Ante esta denuncia, el IDU detalló que el plan de mejora contempla tres líneas de acción. En primer lugar, la entidad dijo, a través de un comunicado, que está finalizando los procesos de compra iniciados durante la administración anterior: “Se está revisando predio a predio para completar la titulación de inmuebles donde el IDU ya realizó pagos”. Asegura la entidad que esta medida busca completar la titulación y cerrar los trámites pendientes.

Publicidad

También dijo que se está coordinando, con las áreas técnicas del IDU, que la entrega de predios vaya al mismo ritmo de los cronogramas de las obras. En caso de que surjan imprevistos, el plan prevé realizar ajustes con la debida justificación, evitando así que los retrasos pongan en riesgo la continuidad de los proyectos.

Como último punto y de cara a nuevos proyectos, el instituto aseguró que será más riguroso en garantizar la disponibilidad de predios, permisos y cesiones antes de iniciar cualquier obra para evitar que las construcciones empiecen sin contar con la totalidad de los terrenos requeridos.

De acuerdo con el Manual de Gestión Predial del IDU, antes de dar inicio a la etapa de construcción, se debe contar con un concepto de viabilidad predial. Este concepto exige tener disponible al menos el 80 % del área requerida y el 100 % de los predios ofertados.