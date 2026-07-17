Hombre armado con cuchillo tomó como rehén a una mujer tras intento de robo en Bogotá

Momentos de tensión vivió una mujer y varios habitantes este viernes en Bogotá, luego de que un hombre la amenazara con un arma blanca por tratar de robarla.

El hecho ocurrió en la localidad de Puente Aranda en la Av. Cr 68 con Cl 17, allí el sujeto la amenazó con cuchillo y prácticamente la secuestró a una mujer en plena vía pública.

Las autoridades indicaron que el incidente ocurrió sobre las 4:00 p. m., al parecer el sujeto trató de robar a la mujer que pasaba por el lugar, pero resultó acorralado por la comunidad y la Policía.

Información preliminar indica que el sujeto fue reducido y detenido por los agentes que llegaron al lugar, tras la alerta de la comunidad.



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