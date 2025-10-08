Los mejores 15 colegios privados de Bogotá que son una excelencia en inglés, según ránking

Aprender un segundo idioma es una tarea que muchas personas se proponen, pero no lo consiguen, pues lo ideal sería aprenderlo durante los años de colegio, cuando el sujeto tiene mayores ventajas para adquirir la pronunciación.

La firma de consultoría Sapiens Research, que se encarga de analizar y clasificar instituciones educativas, como colegios, universidades y grupos de investigación, menciona cuáles son los mejores colegios privados de Bogotá en inglés.

Aunque no existe un único “mejor” momento para prender un idioma, estudios indican que los niños tienen más probabilidades para adquirir la pronunciación, ya que su capacidad innata de reproducir sonidos es mayor y son más propensos a hablar en público sin inhibiciones.



Beneficios de aprender un segundo idioma

Aprender un segundo idioma tiene muchos beneficios, potencia el desarrollo cognitivo, mejora la memoria, la concentración y la capacidad de tomar decisiones, pues despierta una parte del cerebro que antes no estaba tan activa.

De acuerdo con el British School de Barcelona, existen otros beneficios asociados a la salud como:



Retrasar el envejecimiento cerebral.

Aumentar la capacidad multitarea.

Fortalecer las conexiones neuronales.

Aumentar la densidad de materia gris.

Estudiantes en salón de clases en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Ranking de los mejores colegios privados en Bogotá en inglés

El ranking de Sapiens Research precisa que las posiciones de las instituciones no están basadas en las pruebas Saber 11, sino en los índices del Icfes publicados en 2025.

En total fueron evaluados 880 colegios, de los cuales clasificaron 202, y de estos, solo 22 alcanzaron la lista para los resultados por materias. Los colegios que más destacaron en el área de inglés para este año son:

