En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Aeropuerto El Dorado
Negociaciones paz Israel - Hamás
Guns N' Roses en Bogotá
Consulta Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Los mejores 15 colegios privados de Bogotá que son una excelencia en inglés, según ránking

Los mejores 15 colegios privados de Bogotá que son una excelencia en inglés, según ránking

En total fueron evaluados 880 colegios, de los cuales clasificaron 202, y de estos, solo 22 alcanzaron la lista para los resultados por materias.

Mejores colegios privados de Bogotá en inglés
Estudiantes en colegios de Bogotá.
Foto: Buckingham School, Alcaldía de Bogotá.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

Aprender un segundo idioma es una tarea que muchas personas se proponen, pero no lo consiguen, pues lo ideal sería aprenderlo durante los años de colegio, cuando el sujeto tiene mayores ventajas para adquirir la pronunciación.

La firma de consultoría Sapiens Research, que se encarga de analizar y clasificar instituciones educativas, como colegios, universidades y grupos de investigación, menciona cuáles son los mejores colegios privados de Bogotá en inglés.

Le puede interesar:

  1. TransMilenio toma medidas con mal portados
    TransMilenio toma medidas con mal portados: ley permite multas
    Foto: X; @TransMilenio - Freepik
    Bogotá

    TransMilenio tomaría medidas contra los 'vivos': ley permite sanción por práctica común

  2. Aeropuerto Internacional El Dorado
    Aeropuerto Internacional El Dorado
    Foto: suministrada
    Bogotá

    El Dorado presentará demoras por calibración de pistas algunos domingos de octubre y noviembre

Aunque no existe un único “mejor” momento para prender un idioma, estudios indican que los niños tienen más probabilidades para adquirir la pronunciación, ya que su capacidad innata de reproducir sonidos es mayor y son más propensos a hablar en público sin inhibiciones.

Beneficios de aprender un segundo idioma

Aprender un segundo idioma tiene muchos beneficios, potencia el desarrollo cognitivo, mejora la memoria, la concentración y la capacidad de tomar decisiones, pues despierta una parte del cerebro que antes no estaba tan activa.

De acuerdo con el British School de Barcelona, existen otros beneficios asociados a la salud como:

  • Retrasar el envejecimiento cerebral.
  • Aumentar la capacidad multitarea.
  • Fortalecer las conexiones neuronales.
  • Aumentar la densidad de materia gris.
Estudiantes en Bogotá
Estudiantes en salón de clases en Bogotá.
Foto: Alcaldía de Bogotá.

Ranking de los mejores colegios privados en Bogotá en inglés

El ranking de Sapiens Research precisa que las posiciones de las instituciones no están basadas en las pruebas Saber 11, sino en los índices del Icfes publicados en 2025.

En total fueron evaluados 880 colegios, de los cuales clasificaron 202, y de estos, solo 22 alcanzaron la lista para los resultados por materias. Los colegios que más destacaron en el área de inglés para este año son:

Lea también:

  1. Segundo tren de la línea 1 del metro de Bogotá llegó a Colombia
    Segundo tren de la línea 1 del metro de Bogotá llegó a Colombia
    Foto: suministrada
    Bogotá

    Metro de Bogotá dejó 'boquiabierto' a más de uno: sur de la ciudad será beneficiado

Publicidad

  1. Colegio el Camino Academy
  2. Colegio Bilingüe Buckingham
  3. Colegio los Nogales
  4. Colegio Montessori British School
  5. Colegio San Jorge de Inglaterra
  6. Colegio San Jorge de Inglaterra
  7. Colegio Santa Francisca Romana
  8. Gimnasio Vermont
  9. Colegio San Mateo Apóstol
  10. Colegio Abraham Lincoln
  11. Colegio San Carlos
  12. Colegio Anglo Colombiano
  13. Colegio Marymount
  14. Gimnasio Femenino
  15. Gimnasio Campestre
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Colegios privados

Publicidad

Publicidad

Publicidad