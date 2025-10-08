El Dorado presentará demoras por calibración de pistas algunos domingos de octubre y noviembre

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) informó que el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá reducirá temporalmente su capacidad operativa durante algunos domingos de octubre y noviembre, debido a labores programadas de calibración en sus pistas.

Según el comunicado oficial, la medida busca garantizar una “navegación aérea precisa y segura, en línea con los más altos estándares operacionales”. Durante los días de trabajo, una de las pistas permanecerá cerrada mientras la otra continuará en operación, lo que podría generar retrasos en los itinerarios de vuelos nacionales e internacionales.

La Aerocivil ofreció disculpas por los posibles inconvenientes que puedan experimentar los pasajeros y tripulaciones. “La Entidad reitera excusas por las posibles incomodidades que puedan surgir en los itinerarios establecidos, reiterando que estas labores son fundamentales para preservar la seguridad y eficiencia del servicio aéreo”, señala el comunicado.

El cronograma de mantenimiento incluye cierres parciales los domingos 19 y 26 de octubre, y 2 y 9 de noviembre. En las dos primeras fechas, la pista norte (14L) estará cerrada mientras opera la sur (14R); en las dos siguientes, se invertirá la operación. Los trabajos se realizarán entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m., y entre las 6:00 a. m. y las 10:00 a. m., dependiendo del día.



Calibración de pistas de El Dorado

La entidad explicó que las fechas fueron seleccionadas tras un análisis de tráfico aéreo para minimizar el impacto.

Estas fechas fueron seleccionadas luego de un análisis detallado para asegurar el menor impacto posible en la operación, concentrando las labores en los días y horarios de menor tráfico indicó la Aerocivil.

Asimismo, destacó que las aerolíneas ya fueron notificadas para ajustar sus itinerarios y mitigar los efectos en los pasajeros. “Estas acciones fueron notificadas y concertadas con las aerolíneas para que pudieran gestionar los posibles cambios en sus itinerarios”, precisó la autoridad aérea.

Finalmente, la Aerocivil reiteró que la seguridad operacional y la preservación de la vida son prioridades innegociables: “Preservar la vida y garantizar la seguridad operacional son principios esenciales e innegociables”.

La entidad invitó a los usuarios a consultar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas y mantenerse informados a través de los canales oficiales y redes sociales de la Aerocivil.

