Suspenden a más funcionarios por caso de joven que controló tráfico en El Dorado

Fueron suspendidos otros dos funcionarios de la Aeronáutica Civil por el caso del joven de 18 años que, sin autorización alguna, dio instrucciones a vuelos comerciales desde la torre de control del aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Este caso ocurrió el pasado 21 de julio, cuando la terminal aérea, la más importante del país y una de las más transitadas de América Latina, fue escenario de un hecho sin precedentes: un joven, sin ningún tipo de acreditación profesional ni capacitación formal, ingresó a la cabina de operaciones y, presuntamente, dio instrucciones de despegue y aterrizaje a aeronaves en vuelo.

Según se pudo conocer, el hecho se dio en medio de la visita de uno de los hijos de funcionarios de la torre de control, quien aquel día subió una historia a sus redes sociales, en la que se le vio controlando el tráfico aéreo desde el aeropuerto El Dorado.

Tras conocerse el caso, la Aerocivil rechazó la situación y aseguró que, si bien la operación aérea nunca estuvo en riesgo, fueron activados los protocolos correspondientes de seguridad, junto con acciones para reforzar los controles. Dos meses después, la entidad confirmó que ya fueron sancionados otros controladores aéreos asociados a la investigación.



“Con estas nuevas suspensiones, ya son cinco los controladores apartados temporalmente de sus funciones (siguen siendo servidores públicos, pero no están en la Aeronáutica Civil y no reciben salario). La medida busca blindar el proceso investigativo evitando que se presenten conductas que puedan incumplir con los estándares, normas y procedimientos establecidos para garantizar la seguridad aérea del país”, aseguró el organismo en un comunicado.

La Aeronáutica manifestó que busca aclarar la posible violación de los protocolos de seguridad en la operación, por lo que el caso se desarrolla dentro de los términos legales, garantizando así el debido proceso de todas las personas involucradas.

“La Aerocivil subraya que este caso no representa la conducta de la mayoría de los profesionales del control aéreo, quienes desempeñan sus funciones con compromiso, ética y estricto cumplimiento de las normativas vigentes. La entidad rechaza categóricamente este tipo de situaciones y reafirma su compromiso con una investigación rigurosa y transparente. La seguridad aérea es un intangible no negociable”, finaliza el documento.