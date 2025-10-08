Metro de Bogotá dejó 'boquiabierto' a más de uno: sur de la ciudad será beneficiado

El metro de Bogotá sigue avanzando y las obras en la capital muestran progresos notables, especialmente en la Primera Línea. Desde la llegada del primer tren, el proyecto ha entrado en una nueva etapa de preparación para las pruebas técnicas que se realizarán durante octubre.

Pero la noticia más reciente sorprendió a muchos: el segundo tren del metro de Bogotá, proveniente de China, ya llegó al puerto de Cartagena, cumpliendo con la promesa de la Alcaldía de traer cinco trenes antes de finalizar el año. Este nuevo convoy representa un avance del 64,85 % en la ejecución del proyecto, un paso clave para consolidar la infraestructura que transformará la movilidad de la capital.



Segundo tren del Metro de Bogotá: avances y pruebas técnicas

Al igual que el primero, este segundo tren deberá iniciar su trayecto hacia Bogotá, más exactamente hacia el patio taller de Bosa, donde se ensamblarán sus seis vagones. Una vez allí, será sometido a las pruebas técnicas exigidas para garantizar su óptimo funcionamiento antes de entrar en operación.

Las pruebas incluirán la revisión de sistemas de frenos, tracción, mando y control, además de los sistemas de información al pasajero, iluminación y ventilación. Luego, se realizará la energización y verificación de cada componente, asegurando que todos los mecanismos estén en perfectas condiciones para su futura operación.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) destacó que estos procedimientos son fundamentales para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema. Con la llegada de cada tren, se afina la preparación técnica que permitirá que el sistema entre en funcionamiento dentro de los plazos establecidos.



Patio Taller Metro de Bogotá @MinTransporteCo

Año decisivo para el metro de Bogotá: sur de la ciudad, el más beneficiado

Durante 2025, la EMB se ha propuesto cumplir objetivos estratégicos para consolidar los avances de la Primera Línea. Con la llegada del segundo tren y la expectativa de recibir entre dos y tres más en los próximos meses, el Distrito espera contar con una flota de 30 trenes hacia octubre de 2025.

Los trenes son fabricados por la compañía Railway Rolling Stock Corporation (CRRC Corporation Limited), reconocida internacionalmente por su experiencia en la construcción de material rodante de alta tecnología y eficiencia.

Publicidad

El impacto más grande del Metro se sentirá en el sur de la ciudad. Cuando entre en operación, prevista para marzo de 2028, permitirá que los habitantes de Bosa y sus alrededores se desplacen hasta la avenida Caracas con calle 72 en apenas 27 minutos, una mejora sustancial frente a las casi dos horas que puede tomar el mismo trayecto actualmente.

La llegada del segundo tren refuerza la esperanza de los bogotanos en contar con un sistema de transporte digno, moderno y eficiente. Cada avance acerca más a la capital a una transformación esperada por décadas, que promete cambiar para siempre la manera en que la ciudad se mueve.

