Obras del metro pone en aprietos a conductores de Bogotá: advierten cierres de importante vía

Las afectaciones en Bogotá siguen siendo un dolor de cabeza para miles de personas que han tenido que buscar alternativas en temas de movilidad para poder llegar a sus destinos debido a las constantes obras que aquejan a la capital.

Pese a ello, el Distrito ha revelado que la construcción de la primera línea del metro de Bogotá avanza de manera significativa y ya alcanza un 62,16 % de ejecución, de acuerdo con la Empresa Metro. Sin embargo, estos avances no son gratuitos, pues traen consigo cambios importantes en la movilidad de la ciudad.

Ante ese panorama, desde el 30 de septiembre de 2025 iniciará una nueva fase en las obras de la avenida Caracas con calle 19, en la que se incluye la construcción del viaducto.

Según lo informado, las intervenciones se extenderán por alrededor de cinco meses con jornadas continuas de 24 horas. Durante ese tiempo, se cerrarán dos de los tres carriles de la calzada sur de la calle 19 con Caracas y se habilitará un contraflujo en el sentido occidente–oriente entre las carreras 16 y 13.



Desvíos por obras en la calle 19 con Caracas

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, ya se aprobaron algunos desvíos con el objetivo de mitigar el impacto del cierre. Aun así, se recomienda a la ciudadanía planear con anticipación sus recorridos para evitar trancones.



Hacia el oriente: los vehículos podrán tomar la carrera 17 al norte hasta la calle 24 y continuar hacia la carrera 13, donde se retoma la calle 19. Otra opción es subir por la carrera 22 hasta la calle 24 y bajar nuevamente por la carrera 13.

Hacia el norte: los conductores podrán usar la carrera 17 hasta la calle 24 y luego empalmar con la avenida carrera 19, o continuar hasta la carrera Décima.

Hacia el sur: habrá opciones por la avenida carrera 19B y la calle 22, conectando con la carrera 18 para retomar al sur.

Hacia el occidente: quienes circulen por la carrera 19B podrán girar por la calle 22 y luego empalmar con la carrera 22 hacia la calle 19.

Además, se busca mantener senderos peatonales debidamente señalizados, y los usuarios del SITP podrán consultar los paraderos provisionales en TransmiApp o en la página oficial de TransMilenio.



Empresa Metro garantiza seguridad en las obras

La Empresa Metro de Bogotá aseguró que las intervenciones cuentan con medidas estrictas de seguridad laboral y ciudadana, dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El compromiso, señalaron, es garantizar entornos seguros tanto para los trabajadores como para quienes transitan cerca de los frentes de obra.

Ante esto, se recomienda a los ciudadanos tener en cuenta estas novedades para evitar mayores inconvenientes en la movilidad, mientras avanza la construcción de la primera línea del metro.