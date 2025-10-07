La Alcaldía de Bogotá anunció la llegada al país del segundo tren de la línea 1 del metro de Bogotá. Según informó la entidad, en la tarde del lunes 6 de octubre el tren, compuesto por seis vagones, llegó al puerto de Cartagena procedente de China. Actualmente se adelanta el proceso de descargue para su posterior traslado, en los próximos días, hacia el patio taller de Bosa.

En este punto, un equipo de expertos del concesionario y de la interventoría realizará el alistamiento de los seis vagones, que posteriormente se sumarán a las pruebas estáticas de rutina. Durante estas pruebas se verifican los sistemas y subsistemas del tren, como los de frenos, tracción, mando y control, además de los sistemas de información al pasajero.

Segundo tren de la línea 1 del metro de Bogotá llegó a Colombia Foto: suministrada

También se llevará a cabo la energización del tren y la revisión de los sistemas de iluminación y ventilación, tal como se hizo con el primer tren que llegó a la capital el mes pasado. De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, se espera que antes de finalizar el año arriben dos trenes más de la línea. La totalidad de la flota está programada para octubre de 2026.

Recordemos que los trenes del Metro de Bogotá, fabricados por la empresa Railway Rolling Stock Corporation (CRRC Corporation Limited), tienen capacidad para transportar hasta 1.800 pasajeros. Estas unidades son 100 % automáticas y operarán sin conductor, salvo en situaciones excepcionales.



Según las proyecciones, la velocidad comercial promedio será de 42,5 km/h, lo que permitirá que, una vez inicie la operación del sistema en marzo de 2028, un usuario que parta desde la estación 1 de Bosa llegue hasta la avenida Caracas con calle 72 en tan solo 27 minutos, un recorrido que actualmente puede tardar hasta dos horas.