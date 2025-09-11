Así fue la llegada de los primeros seis vagones del metro a Bogotá

La historia de la llegada de los primeros seis vagones del metro a Bogotá comienza a las 11 de la noche con la llegada de las tractomulas al peaje de Siberia. De allí los conductores, los que hicieron posible esta travesía de traer precisamente los vagones a Bogotá, hablaron con el Ojo de la Noche de Blu Radio y contaron de los detalles durante seis días de recorrido.

Antes de la medianoche, tomaron la vía Mosquera - Funza y luego la calle 13, para así llegar hasta la avenida Ciudad de Cali, la Avenida Guayacanes y la calle 63; todos acompañados del Ejército Nacional, de la Policía y cualquier cantidad de gente de movilidad. Más de 90 personas estuvieron pendientes del recorrido y deteniendo el tráfico por las principales vías.

🥰 Así fue el paso de la caravana con los primeros 6 vagones del Metro 🚝 por la av. Guayacanes, pasando bajo el viaducto por el que muy pronto estarán rondando, cada vez más cerca de su nuevo hogar. 🫶#BienvenidoMetroABogotá pic.twitter.com/PiLuWLE5pR — Metro de Bogotá (@MetroBogota) September 11, 2025

1000 km recorrido de Cartagena, Bogotá y una empresa que con más de 200 funcionarios estuvieron pendientes del cargue de los vagones en Cartagena y del descargue de estos mismos en la localidad de Bosa.

Durante todo el recorrido se vieron familias enteras en carros, en motos y está en bicicletas buscando una fotografía cerca del primer vagón. Muchos llegaron hasta con banderas. persiguieron a las tractomulas y a la Policía Nacional que hizo ese recorrido a las 3 de la mañana en el patio taller en Bosa y luego de 3 horas y medias de recorrido.

🤩 Así fue el ingreso a la ciudad de la caravana con la llegada de los vagones del Metro de Bogotá. 👏#AEstaHora el recorrido avanza por la calle 13 rumbo al patio taller de Bosa. 🫡#BienvenidoMetroABogotá pic.twitter.com/4GiETbRisn — Metro de Bogotá (@MetroBogota) September 11, 2025

Todos los asistentes quedaron felices con lo que vieron con la llegada de los primeros seis vagones del metro de Bogotá, que ahora se dispondrán para las respectivas pruebas en la ciudad de Bogotá. El operativo finalizó a las 4 de la mañana ya con los vagones dentro del parque taller.