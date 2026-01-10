¿Cuáles son las rutas más usadas por los viajeros en el festivo de Reyes?

El puente festivo de Reyes sigue siendo una de las fechas más queridas por los colombianos que buscan aprovechar esta temporada para viajar. Si bien estos días marcan tradicionalmente el cierre de la temporada decembrina, para muchos también representan la oportunidad perfecta para alargar un poco más las vacaciones, visitar familiares o simplemente descansar.

Ante esto, las cifras de 2025 dan señales claras sobre la tendencia de esta temporada y todo apunta a que en 2026 el comportamiento sea muy similar, o incluso superior.

Así mismo, el Ministerio de Transporte informó que durante el festivo de Reyes de 2025 se movilizaron más de cuatro millones de vehículos por las vías del país. A esto se suman más de 1,4 millones de pasajeros en terminales terrestres y más de un millón de viajeros por vía aérea, cifras que confirman la importancia de la movilidad intermunicipal para el turismo interno y la economía regional.



Rutas más usadas en el puente festivo de Reyes

El puente de Reyes, que este año no será el 6 de enero sino el lunes 12 del mismo mes, se espera que genere un alto movimiento en el turismo nacional. Ante ello, según datos de la plataforma Pinbus, Bogotá continúa siendo el principal punto de conexión del país durante esta temporada. Así mismo, la plataforma destaca que tradicionalmente desde la capital salen y llegan las rutas que dominan el ranking de las más usadas.

Entre los trayectos con mayor crecimiento frente a 2025 se encuentran:



Neiva–Bogotá, con un aumento del 67 %

Bucaramanga–Bogotá, con un aumento del 49 %

Bogotá–Manizales, con un aumento del 49 %

Medellín–Bogotá, con un aumento del 16 %

Ibagué–Bogotá, con un aumento del 17 %

Estas cifras evidencian la alta demanda de viajes hacia Bogotá, especialmente tras el fin de las vacaciones y para muchos el regreso a la rutina laboral o el inicio del calendario académico.



Compras de pasajes online con Pinbus Foto: suministrada

Rutas que se roban el protagonismo a comienzos de año

Más allá de Bogotá, existen otros trayectos con un fuerte atractivo turístico que también registraron crecimientos importantes. Rutas como Cartagena–Santa Marta (40 %), Cali–Armenia (67 %), Bogotá–San Gil (51 %) y Valledupar–Santa Marta (54 %) reflejan que los viajeros siguen apostando por destinos de descanso y naturaleza al inicio del año.

Este comportamiento confirma que el transporte terrestre continúa siendo clave para dinamizar el turismo interno, especialmente durante las temporadas altas.



Colombianos prefieren comprar pasajes digitales

Otro dato que marca la pauta en las vacaciones de los colombianos tiene que ver con el crecimiento en la compra de pasajes por internet. Durante el puente de Reyes de 2025, la venta digital aumentó un 37 %, impulsada por el uso de páginas web, aplicaciones móviles y canales como WhatsApp.

Según Alejandro Zuluaga, cofundador de Pinbus, esta tendencia llegó para quedarse. La digitalización ha facilitado la planeación de los viajes, permitiendo comparar rutas, asegurar cupos y evitar filas, una dinámica que seguirá marcando los desplazamientos durante el puente de Reyes de 2026 y a lo largo del año.

