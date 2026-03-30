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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / ¿Hay pico y placa en Bogotá durante Semana Santa?

¿Hay pico y placa en Bogotá durante Semana Santa?

Durante Semana Santa se espera la salida de miles de viajeros a diferentes destino del país desde la capital.

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