¿Hay pico y placa en Bogotá durante Semana Santa?

Del 30 de marzo al 3 de abril, en Colombia se conmemora la Semana Santa que celebra la pasión de Cristo. Pero también es una festividad en la que muchas personas aprovechan para tomarse unos días de descanso, por lo que toman la decisión de salir de la ciudad hacia otros destinos, por ende, la Alcaldía toma algunas decisiones, entre esas, sobre el pico y placa.



¿Habrá pico y placa en Bogotá durante Semana Santa?

Lo cierto es que, durante los días hábiles laborales de esta Semana Santa, es decir, del 30 de marzo al 1 de abril, el pico y placa funcionará con normalidad de la siguiente manera:



Lunes 30 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 31 de marzo : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 1 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

En ese orden de ideas, el jueves y viernes santo no habrá medida ni restricción en la ciudad, por lo que todos los vehículos podrán circular con total normalidad. Mientras que en los días en los que sí funcionará (lunes, martes y miércoles) lo hará desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Ojo, también habrá pico y placa regional

El domingo, 5 de abril, operará la medida regional como habitualmente lo hace para este tipo de festividades, es decir, del mediodía a las 4:00 de la tarde ingresarán vehículos en placa par (0, 2, 4, 6 y 8) y desde las 4:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche los terminados en placas impar (1, 3, 5, 7 y 9).



Estos son los corredores viales habilitados