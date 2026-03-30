Iglesia pide llevar la fe a las urnas en una Semana Santa marcada por el futuro político

Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de relaciones Iglesia–Estado, hizo un llamado a la reflexión durante esta Semana Santa, destacando que el país atraviesa un momento decisivo que exige no solo recogimiento espiritual, sino también compromisos concretos con la convivencia, la democracia y la vida.

También explicó que este tiempo está atravesado por varios desafíos que influyen directamente en la sociedad colombiana.

Uno de los llamados centrales tiene que ver con asumir la fe en las decisiones democráticas, ya que, de acuerdo con la Iglesia, esta Semana Santa coincide con un periodo cercano a decisiones electorales que serán determinantes para el futuro del país, por lo que hizo un llamado a ejercer el voto de manera consciente.

“Es una Semana Santa que está muy cerca a lo que serán las decisiones sobre el futuro político del país. Unas elecciones que van a tener importancia indudablemente significativa y, por lo tanto, el llamado va ser a reflexionar también sobre nuestra responsabilidad ciudadana y nuestra capacidad de volver nuestra espiritualidad práctica en el momento de elegir y en el momento también de saber asumir las responsabilidades propias de nuestra condición de miembros de una sociedad en la cual se ejerce la democracia”, señaló.



En ese sentido, insistió en que la fe no puede quedarse en lo simbólico, sino que debe traducirse en acciones concretas dentro de la vida pública, especialmente en una sociedad democrática donde cada ciudadano tiene responsabilidades frente al rumbo colectivo.

También subrayó la urgencia de avanzar hacia un clima de reconciliación y entendimiento, en medio de un contexto donde persisten expresiones de violencia.

Según indicó, la invitación es a revisar el tipo de liderazgo que se está promoviendo en el país, apostándole a uno basado en el servicio, la construcción de puentes y la capacidad de diálogo.

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“La Iglesia ha venido insistiendo, y lo hace particularmente en la Semana Santa, en la necesidad de un cambio radical de actitudes que nos lleva a dejar la violencia y abrazar el camino del diálogo y del entendimiento. En ese sentido, nuestro llamado va a seguir siendo ese, insistiremos en que el camino es el diálogo”, afirmó.

Otro mensaje está relacionado con la defensa de la vida y la dignidad humana. La Iglesia advirtió que no es posible construir sociedad en medio de la intimidación o la violencia, e insistió en la necesidad de garantizar condiciones para que todas las personas puedan desarrollarse plenamente.

“Para la Iglesia, es clave insistir en el respeto por la vida de todos los pobladores, no puede ser que nos entendamos a la base de intimidaciones y asesinatos. El respeto por la dignidad de cada persona, lo cual significa que no está dentro de nuestra perspectiva el aceptar que se atropelle la dignidad de las personas, pero también insistir continuamente en la importancia del diálogo como camino e insistir en que todo lo tomemos profundamente en seriedad”, afirmó Henao.

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Finalmente, el delegado recordó que el mensaje de la Semana Santa también interpela desde lo espiritual. Evocó la imagen de Jesús llorando sobre Jerusalén por no haber comprendido el camino de la paz, y señaló que ese llamado sigue vigente en la actualidad.

“Será una Semana Santa, en la cual la Iglesia, desde todos los horizontes, va a estar insistiendo y clamando por el respeto a la vida, por la dignidad humana, va a estar insistiendo en el respeto por los las garantías de cada persona para ejercerse en su vida de manera plena”, concluyó.