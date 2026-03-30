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Iglesia pide llevar la fe a las urnas en una Semana Santa marcada por el futuro político

La Iglesia Católica advirtió que esta Semana Santa coincide con un momento decisivo para el país, por lo que llamó a los ciudadanos a traducir su espiritualidad en decisiones responsables frente a las próximas elecciones.

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