La oración de este lunes 30 de marzo para iniciar Semana Santa: ¿qué se conmemora?

En 2026, la Semana Santa vuelve a reunir a millones de creyentes en Colombia para conmemorar la crucifixión y muerte de Jesús, a través de diferentes oraciones y tradiciones religiosas.

El Lunes Santo llega seis días antes de la Pascua, justo después del Domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén. Este día es conocido como el Lunes de Autoridad, ya que se desarrolla en medio del conflicto entre las autoridades religiosas y Jesús.

Jesús de Nazaret. Foto: Freepik

¿Qué significa el Lunes Santo de Semana Santa?

El Lunes Santo precede los días más importantes de la Semana Santa, cuando Jesús es crucificado y resucita. Además, durante esta jornada se recuerda y reflexiona sobre la resurrección de Lázaro, así como el momento en que María unge los pies de Jesús con perfumes costosos y su visita a la casa de Lázaro.

Mujer en una iglesia en Semana Santa. Foto: Unsplash

Oraciones del Lunes Santo

En medio de estos días de reflexión, este Lunes Santo 30 de marzo hay varias oraciones que puede realizar con diferentes motivos.



Oración para pedir la humildad a Jesús: “Señor Jesús, en este lunes de Semana Santa, te pedimos que nos ayudes a seguir tu ejemplo de humildad y servicio. Ayúdanos a reconocer nuestras debilidades y a estar siempre dispuestos a servir a los demás, como tú lo hiciste con tus discípulos en la Última Cena. Amén”.

Oración / imagen de referencia. Foto: Pexels

Oración para pedir fuerza y así enfrentar el sufrimiento: “Señor Jesús, en este lunes de Semana Santa, te pedimos que nos des la fuerza para enfrentar el sufrimiento y las pruebas de la vida, como lo hiciste en tu camino hacia la cruz. Ayúdanos a encontrar el consuelo, la paz en ti, y a confiar en que siempre estarás a nuestro lado, incluso en los momentos más difíciles. Amén”.

Oración para pedir la sabiduría para seguir los pasos de Jesús: “Señor Jesús, en este lunes, te pedimos que nos des la sabiduría para seguir tus pasos y vivir según tu ejemplo de amor y servicio. Ayúdanos a ser pacientes y compasivos con los demás, y a estar siempre dispuestos a ayudar a quienes lo necesitan. Amén”