La oración de este lunes 30 de marzo para iniciar Semana Santa: ¿qué se conmemora?

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En 2026, la Semana Santa vuelve a reunir a millones de creyentes en Colombia para conmemorar la crucifixión y muerte de Jesús, a través de diferentes oraciones y tradiciones religiosas.
El Lunes Santo llega seis días antes de la Pascua, justo después del Domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén. Este día es conocido como el Lunes de Autoridad, ya que se desarrolla en medio del conflicto entre las autoridades religiosas y Jesús.
El Lunes Santo precede los días más importantes de la Semana Santa, cuando Jesús es crucificado y resucita. Además, durante esta jornada se recuerda y reflexiona sobre la resurrección de Lázaro, así como el momento en que María unge los pies de Jesús con perfumes costosos y su visita a la casa de Lázaro.
En medio de estos días de reflexión, este Lunes Santo 30 de marzo hay varias oraciones que puede realizar con diferentes motivos.
Oración para pedir la humildad a Jesús: “Señor Jesús, en este lunes de Semana Santa, te pedimos que nos ayudes a seguir tu ejemplo de humildad y servicio. Ayúdanos a reconocer nuestras debilidades y a estar siempre dispuestos a servir a los demás, como tú lo hiciste con tus discípulos en la Última Cena. Amén”.
Oración para pedir fuerza y así enfrentar el sufrimiento: “Señor Jesús, en este lunes de Semana Santa, te pedimos que nos des la fuerza para enfrentar el sufrimiento y las pruebas de la vida, como lo hiciste en tu camino hacia la cruz. Ayúdanos a encontrar el consuelo, la paz en ti, y a confiar en que siempre estarás a nuestro lado, incluso en los momentos más difíciles. Amén”.
Oración para pedir la sabiduría para seguir los pasos de Jesús: “Señor Jesús, en este lunes, te pedimos que nos des la sabiduría para seguir tus pasos y vivir según tu ejemplo de amor y servicio. Ayúdanos a ser pacientes y compasivos con los demás, y a estar siempre dispuestos a ayudar a quienes lo necesitan. Amén”