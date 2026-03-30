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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / La oración de este lunes 30 de marzo para iniciar Semana Santa: ¿qué se conmemora?

La oración de este lunes 30 de marzo para iniciar Semana Santa: ¿qué se conmemora?

En medio de estos días de reflexión por la Semana Santa, este Lunes Santo 30 de marzo hay varias oraciones que puede realizar con diferentes motivos.

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