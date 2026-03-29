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Blu Radio  / Economía  / D1 lanza ofertas en pescado para Semana Santa 2026 y estos son los más vendidos

D1 lanza ofertas en pescado para Semana Santa 2026 y estos son los más vendidos

Tiendas D1 ofrece opciones de pescado accesibles y variadas para preparar en casa durante la temporada.

El pescado del D1 que arrasa en Semana Santa 2026 por su bajo precio
El pescado del D1 que arrasa en Semana Santa 2026 por su bajo precio.
Foto: Freepik
Por: Nataly Barrera
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Actualizado: 29 de mar, 2026

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