D1 lanza ofertas en pescado para Semana Santa 2026 y estos son los más vendidos

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Con la llegada de la Semana Santa 2026, miles de familias en Colombia ajustan su alimentación como parte de una tradición que mezcla fe, cultura y costumbre. En este contexto, Tiendas D1 se posiciona como una de las cadenas más visitadas, gracias a su portafolio de pescados con precios competitivos y fácil preparación.
Durante esta temporada, las neveras de D1 se llenan de alternativas que se adaptan tanto a recetas sencillas como a platos más elaborados. Esto ha hecho que cada vez más consumidores opten por hacer sus compras allí, buscando mantener la tradición sin gastar de más.
Entre las opciones más destacadas que están marcando tendencia en esta Semana Santa, se encuentran productos que combinan sabor, practicidad y economía:
Estos productos no solo destacan por su variedad, sino también por permitir diferentes formas de preparación, lo que facilita la organización de los menús familiares durante la semana.
El consumo de pescado durante la Semana Santa tiene un significado que va más allá de lo gastronómico. Se trata de una práctica religiosa que se ha mantenido durante siglos dentro de la tradición cristiana, especialmente en el Viernes Santo. Entre las razones más importantes se encuentran:
Además, esta práctica también se realiza el Miércoles de Ceniza y durante todos los viernes de Cuaresma, aunque el Jueves Santo no tiene restricciones obligatorias.
En medio del contexto económico actual, el precio sigue siendo un factor determinante para los hogares colombianos. Por eso, encontrar opciones asequibles sin sacrificar calidad se vuelve clave durante temporadas de alto consumo como la Semana Santa.
Tiendas D1 ha logrado consolidarse como una alternativa atractiva, ofreciendo productos del mar accesibles en todo el país. Esto permite que más familias mantengan sus tradiciones sin comprometer su presupuesto.
Más allá de su significado religioso, la Semana Santa es también un momento para compartir en familia. La preparación de alimentos se convierte en una actividad central donde el pescado toma protagonismo en múltiples recetas.
De esta manera, entre tradición, fe y economía, el pescado vuelve a ser el protagonista de la temporada. Y este 2026, todo apunta a que su versión más popular está en D1, donde los colombianos encuentran una solución práctica para vivir esta importante fecha.