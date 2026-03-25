D1 sorprende con producto viral que quita la grasa del rostro en segundos por menos de $6.000

La más reciente temporada de belleza de Tiendas D1 ha comenzado a dar de qué hablar entre los compradores, especialmente entre quienes buscan soluciones económicas y prácticas para el cuidado del rostro.

Dentro de los lanzamientos, hay un producto que rápidamente se ha vuelto tendencia por su utilidad y precio asequible: los papeles absorbentes de grasa facial.

Este artículo, conocido en redes sociales como “blotting paper”, se ha viralizado en plataformas como TikTok gracias a su capacidad para eliminar el brillo del rostro en segundos sin afectar el maquillaje. Su bajo costo de 5.900 pesos lo convierte en una alternativa atractiva frente a otros productos similares del mercado.

Papel absorbente de grasa facial del D1. Foto: D1

El paquete incluye un total de 300 láminas divididas en tres tipos: papel de té verde, carbón de bambú y papel rosa. Cada uno cumple una función específica, adaptándose a diferentes momentos del día o necesidades de la piel.



Estos papeles están diseñados especialmente para personas con piel mixta o grasa, ya que absorben el exceso de sebo de manera inmediata, dejando un acabado mate sin necesidad de aplicar más productos cosméticos.



Beneficios de los papeles absorbentes del D1 para el rostro

El auge de este producto no es casualidad. Cada vez más personas buscan soluciones rápidas, efectivas y fáciles de usar para el cuidado facial. En ese contexto, los papeles secantes se posicionan como una herramienta clave. Entre sus principales beneficios destacan:



Matificación instantánea: eliminan el brillo facial en segundos.

eliminan el brillo facial en segundos. No dañan el maquillaje: permiten retoques sin afectar la base o los polvos.

permiten retoques sin afectar la base o los polvos. Fáciles de transportar: caben en cualquier bolso o bolsillo.

caben en cualquier bolso o bolsillo. Cuidado de la piel: ayudan a evitar la obstrucción de poros al retirar grasa acumulada.

Cómo usar correctamente los papeles para mejores resultados

El uso de este producto es sencillo, pero hacerlo correctamente puede marcar la diferencia en los resultados. Lo ideal es presionar suavemente la lámina sobre las zonas con mayor brillo, especialmente en la zona T (frente, nariz y mentón).

No se recomienda frotar el papel sobre la piel, ya que esto podría alterar el maquillaje o irritar el rostro. Además, es importante utilizar cada lámina una sola vez, pues pierde efectividad después de absorber grasa o humedad.



Más productos de belleza llegan a D1

Este lanzamiento hace parte de una estrategia más amplia de Tiendas D1 para fortalecer su categoría de cuidado personal. En esta nueva temporada, también se pueden encontrar otros artículos como espejos, brochas, cepillos y mascarillas faciales.