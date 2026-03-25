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Blu Radio  / Economía  / D1 sorprende con producto viral que quita la grasa del rostro en segundos por menos de $6.000

D1 sorprende con producto viral que quita la grasa del rostro en segundos por menos de $6.000

Con la llegada de una nueva temporada de productos extraordinarios al D1, colombianos resaltan un producto que elimina la grasa del rostro sin afectar el maquillaje a un excelente precio.

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