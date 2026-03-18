En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Millonarios
Venezuela, campeón de béisbol

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / El infaltable del D1 perfecto para quienes van al gimnasio por menos de $30.000

El infaltable del D1 perfecto para quienes van al gimnasio por menos de $30.000

En medio de la nueva temporada de bienestar y deporte del D1, un nuevo producto ha llamado la atención de quienes entrenan por su bajo precio y practicidad.

El infaltable del D1 para quienes van al gimnasio y necesitan organizar todo por menos de $30.000
D1 lanzó nuevos productos perfectos para quienes van al gimnasio.
Foto: Freepik y D1
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad