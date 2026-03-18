El infaltable del D1 perfecto para quienes van al gimnasio por menos de $30.000

Para miles de colombianos ir al gimnasio se ha convertido en una rutina habitual, no solo por estética, sino por salud física y mental. En medio de este auge, Tiendas D1 ha decidido fortalecer su oferta con productos enfocados en el bienestar, destacándose por mantener precios bajos que se ajustan a distintos presupuestos.

Dentro de esta nueva línea de productos, hay uno que se está robando las miradas: una bolsa de gimnasio diseñada para cubrir las necesidades básicas de quienes entrenan regularmente. Su precio, de apenas $29.900, la convierte en una alternativa accesible frente a otras opciones del mercado.

Este accesorio permite transportar de manera organizada elementos esenciales como ropa deportiva, toalla, botella de agua, guantes, audífonos y artículos de aseo. Su practicidad la posiciona como un complemento ideal para quienes buscan comodidad sin complicaciones.

Bolsa de gimnasio del D1 viene en tres colores diferentes. Foto: D1

Características de la bolsa de gimnasio del D1

La bolsa de gimnasio de D1 cuenta con especificaciones pensadas para facilitar su uso diario. Entre las más relevantes se encuentran:



Disponible en tres colores: negro, azul celeste y rosado.

Dimensiones de 49 x 21 x 25 cm, ideales para llevar lo necesario sin exceso de volumen.

Doble sistema de transporte: manija de mano y correa para el hombro.

Espacio suficiente para organizar objetos personales y ropa deportiva.

Estas características permiten que el usuario tenga una experiencia más cómoda y organizada al momento de asistir al gimnasio o desplazarse.



Beneficios de usar una bolsa especializada para el gimnasio

Más allá de este producto en particular, contar con una bolsa diseñada específicamente para el deporte ofrece múltiples ventajas. No se trata solo de cargar objetos, sino de optimizar la rutina diaria.



Entre los principales beneficios se destacan:

