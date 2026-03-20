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Blu Radio  / Nación  / Así funcionará el pico y placa regional para el puente festivo de San José

Así funcionará el pico y placa regional para el puente festivo de San José

Para el caso de Cundinamarca a espera que haya una movilidad de más de un millón de vehículos sobre las carreteras, por lo cual se ha dispuesto de las medidas necesarias para evitar complicaciones.

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