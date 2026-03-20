Así funcionará el pico y placa regional para el puente festivo de San José

Se acerca el tecer puente festivo del 2026 y así mismo las autoridades de tránsito y transporte se alistan para ejecutar los operativos de control y prevención en las carreteras del país.

Según cifras entregadas desde la Dirección de Tránsito y transporte de la Policía, para este fin de semana está proyectada la movilización de 4 millones de vehículos a nivel nacional. Sin embargo, solo en Bogotá saldrán más de 600.000 vehículos.

Sin embargo, específicamente en las carreteras del departamento de Cundinamarca, se espera una movilización de poco más de un millones de vehículos.

Es por esto, que para el plan retorno, es decir, para la entrada de vehículos se tiene listo el pícalo y placa regional. Desde las 12:00 del media día hasta las 4:00 p. m. podrán ingresa los vehículos con placa para ( 0 2- 4- 6- 8) y desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. puden ingresar los vehículos con placa impar (1-3-5-7-9).



Ahora, desde Bogotá, en la salida de pasajeros por las terminales, según cifras está prevista la salida de de 184.000 viajeros a través de las tres sedes (Salitre, Norte y Sur). Entre los destinos más demandados se destacan Girardot, Sogamoso, Ibagué, Cali, Fusagasugá, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Pereira y Neiva.

Se prevé que el sábado 21 de marzo sea el día de mayor flujo de pasajeros, con la salida de más de 59.000 viajeros en cerca de 4.000 despachos.