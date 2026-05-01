Habrá sanciones para viajeros que incumplan esta norma este 3 de mayo en Bogotá

Del 1 al 3 de mayo de 2026, se lleva a cabo un nuevo puente festivo en Colombia en el marco de la celebración del Día Internacional del Trabajo, por ende, muchos aprovechan estos días de descanso para salir de la capital e ir a visitar a sus familias, o tomarse unos días alejados de la ciudad.

Ante esto, el Distrito y la Policía Metropolitana de Bogotá -al igual que autoridades de tránsito- lanzaron una serie de advertencias para todos los que se movilizaran en los principales corredores viales de la ciudad, en especial para el 3 de mayo en la medida del pico y placa regional, pues quienes incumplan con esta enfrentarán fuertes sanciones.

Pico y placa regional en Bogotá Foto: Secretaría de Movilidad

¿Cómo funcionará el pico y placa regional este 3 de mayo en Bogotá?

Una vez más, funcionará la medida de pico y placa regional en la ciudad para el ingreso a la ciudad. La norma será igual que siempre, es decir, en dos horarios que se dividen en placas pares e impares y desde las 8:00 de la noche lo podrá hacer cualquiera.

Estos son los horarios de ingreso:



Del mediodía a las 4:00 de la tarde solo placas pares (0, 2, 4, 6 y 8).

De las 4:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche solo impares (1, 3, 5, 7 y 9).

¿Cuáles son las sanciones si se incumple medida?

Los viajeros que incumplan la medida e ingresen en horarios no autorizados tendrán que afrontar tres sanciones:



Multa de 650.000 pesos, según el C.14 del Código Nacional de Tránsito.

según el C.14 del Código Nacional de Tránsito. Inmovilización del vehículo y envío a payios.

y envío a payios. Costos adicionale de traslado a patios: grúa, parqueadero y pago de sanciones.

Alcaldía de Bogotá

Estos son los corredores viales habilitados