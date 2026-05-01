CGT cuestiona uso político del Día del Trabajo y pide evitar su “instrumentalización”

El presidente de la CGT, Jorge Iván Diez, lanzó fuertes críticas por lo que considera un uso político del Día Internacional del Trabajo en el país, pues aseguró que, en los últimos años esta fecha ha sido utilizada por el Gobierno nacional como escenario para actos de gestión, lo que, según dice, desvirtúa su carácter histórico y conmemorativo. En ese sentido, calificó como “absolutamente inaceptable” que el primero de mayo se convierta en una plataforma política.

Para la Confederación, esta fecha debe ser un espacio exclusivo de los trabajadores y no de campañas políticas ni de gobiernos.

“Los trabajadores colombianos llevamos cuatro años en los que el primero de mayo Día Internacional del Trabajo ha sido instrumentalizado por el Gobierno Nacional como un acto de gestión de gobierno”, señaló.

La organización también cuestionó que algunos sectores del sindicalismo estén invitando a candidatos presidenciales a participar en los eventos del Día del Trabajo, lo que, podría contribuir a la politización de una jornada que debería estar centrada exclusivamente en los trabajadores.



Estas posturas se suman a otras expresiones dentro del movimiento sindical que ha rechazado la participación de actores políticos en las movilizaciones, al considerar que se trata de una posible “instrumentalización del movimiento de trabajadores”.

“Como si eso fuera poco, también entonces un sector del sindicalismo colombiano ha invitado a un candidato en particular a la Plaza de Bolívar para que intervenga ante los trabajadores en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo y adicionalmente el presidente Gustavo Petro va a la ciudad de Medellín para en la conmemoración hacer otro acto de gobierno”, agregó.

Frente a este panorama, la central obrera hizo un llamado a los ciudadanos a conmemorar la fecha a través de actividades culturales, espacios de formación y encuentros que fortalezcan la organización laboral, evitando cualquier tipo de instrumentalización política.

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“Estas actitudes son absolutamente inaceptables, como quiera que el Día Internacional del Trabajo es un acto conmemorativo que le corresponde conmemorarlo es a los trabajadores y no a los políticos, a los gobiernos y a los candidatos en campaña electoral para desvirtualizarlo e instrumentalizar a los trabajadores”, concluyó el presidente de la CGT.