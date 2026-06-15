En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Fenómeno de El Niño
Elecciones Presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Construyen memorial para las 71 víctimas de la tragedia de Chapecoense en La Unión, Antioquia

Construyen memorial para las 71 víctimas de la tragedia de Chapecoense en La Unión, Antioquia

Tras una sesión conjunta, concejos de Rionegro y La Unión acordaron la construcción de este espacio que estará cerca al lugar del siniestro.

Chapeco
Cortesía
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 15 de jun, 2026

A pocos meses de conmemorar los 10 años del trágico accidente que sufrió el club brasileño Chapecoense en el municipio de La Unión cuando llegaba al país para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional, avanzan iniciativas que pretenden mantener viva la memoria de lo ocurrido y de las 71 víctimas que dejó el siniestro aéreo.

Los concejos municipales de Rionegro y La Unión, tras una sesión conjunta, definieron los detalles para avanzar en la construcción del Ágora Conmemorativa Portal Chapecoense, un memorial que busca rendir tributo a quienes fallecieron en esta situación, pero también impulsar el turismo y la cultura en el Oriente antioqueño.

El monumento será construido cerca a la cancha 19 de diciembre en la vereda Pantalio de La Unión, muy cerca al lugar donde ocurrió la emergencia, y contará con una plazoleta para actos públicos, un muro memorial y 71 haces de luz que se proyectarán hacia el cielo como símbolo del recuerdo de cada una de las víctimas.

Sergio Escobar, cónsul honorario de Brasil en Medellín, destacó la iniciativa como la posibilidad también de recordar y reforzar los lazos de hermandad entre los pueblos que protagonizaron la tragedia. De hecho, en el sitio se contempla la construcción de un portal de comunicación a través del cual se pueda mantener un contacto permanente entre Colombia y Brasil.

"Un memorial no es simplemente tener una bonita escultura, no es simplemente tener un bonito lugar, es también, de alguna forma, honrar lo que aquí sucedió. Se honra un sentimiento de solidaridad entre estas dos poblaciones", indicó.

Lea también:

fiscalía.jpg
Antioquia

Enviaron a la cárcel al presunto agresor de conductor de plataforma digital en Girardota, Antioquia

Vías Antioquia
Antioquia

Van siete heridos y un muerto en accidentes de tránsito durante este puente festivo en Antioquia

La construcción de este espacio estará a cargo de los escultores Nelson Agustín Agudelo y Carolina Castaño, y se espera que pueda ser entregado para finales de noviembre de este año, justo la fecha en la que ocurrió el siniestro.

A la iniciativa se sumaron entidades como Camacol Antioquia, desde donde aportarán los materiales y el diseño, mientras que la administración municipal de La Unión asumirá la mano de obra.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Accidente Chapecoense

Antioquia

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad