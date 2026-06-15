Construyen memorial para las 71 víctimas de la tragedia de Chapecoense en La Unión, Antioquia

A pocos meses de conmemorar los 10 años del trágico accidente que sufrió el club brasileño Chapecoense en el municipio de La Unión cuando llegaba al país para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional, avanzan iniciativas que pretenden mantener viva la memoria de lo ocurrido y de las 71 víctimas que dejó el siniestro aéreo.

Los concejos municipales de Rionegro y La Unión, tras una sesión conjunta, definieron los detalles para avanzar en la construcción del Ágora Conmemorativa Portal Chapecoense, un memorial que busca rendir tributo a quienes fallecieron en esta situación, pero también impulsar el turismo y la cultura en el Oriente antioqueño.

El monumento será construido cerca a la cancha 19 de diciembre en la vereda Pantalio de La Unión, muy cerca al lugar donde ocurrió la emergencia, y contará con una plazoleta para actos públicos, un muro memorial y 71 haces de luz que se proyectarán hacia el cielo como símbolo del recuerdo de cada una de las víctimas.

Sergio Escobar, cónsul honorario de Brasil en Medellín, destacó la iniciativa como la posibilidad también de recordar y reforzar los lazos de hermandad entre los pueblos que protagonizaron la tragedia. De hecho, en el sitio se contempla la construcción de un portal de comunicación a través del cual se pueda mantener un contacto permanente entre Colombia y Brasil.



"Un memorial no es simplemente tener una bonita escultura, no es simplemente tener un bonito lugar, es también, de alguna forma, honrar lo que aquí sucedió. Se honra un sentimiento de solidaridad entre estas dos poblaciones", indicó.

La construcción de este espacio estará a cargo de los escultores Nelson Agustín Agudelo y Carolina Castaño, y se espera que pueda ser entregado para finales de noviembre de este año, justo la fecha en la que ocurrió el siniestro.

A la iniciativa se sumaron entidades como Camacol Antioquia, desde donde aportarán los materiales y el diseño, mientras que la administración municipal de La Unión asumirá la mano de obra.