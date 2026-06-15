Van siete heridos y un muerto en accidentes de tránsito durante este puente festivo en Antioquia

Las autoridades en Antioquia detallaron que se han movilizado un total de 332.146 vehículos, entre entrados y salidos, por los seis ejes viales de departamento durante este puente festivo.

El balance en materia de accidentalidad es que hasta ahora se han presentado cuatro siniestros viales, en los cuales siete personas han resultado lesionadas y una fallecida.

A la par, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte del departamento han practicado 125 pruebas de embriaguez y han impuesto 136 órdenes de comparendos por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito, en las que las infracciones más recurrentes son conducir sin haber obtenido la licencia de conducción y transitar en vehículos que no cuentan con óptimas condiciones técnico mecánicas.

Finalmente, aseguraron que van seis comparendos realizados por la Ley 1801, en concordancia con la Ley 1242 de 2008 Código Nacional Fluvial.



Medidas para el retorno

Esta tarde habrá reversible en el tramo entre Camilo C – Primavera, desde las 3:00 de la tarde, hasta las 7:00 de la noche.

También para quienes vienen desde el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, por el Túnel de Oriente, o desde municipios de esa subregión, este tramo operará en sentido unidireccional de 5:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

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Estado de las vías

Mientras que hay 23 puntos de control en los seis ejes viales del departamento, entre las novedades se destaca la restricción para vehículos de carga superiores a 17 toneladas en el sector de Puente Iglesias, en el Suroeste antioqueño. Asimismo, continúa el cierre total de la vía Concordia - Betulia, sector Majagual, por una falla geológica activa.