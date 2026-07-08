Siguen sin retornar los más de 250 desplazados tras combates en Remedios, Antioquia

Pese a la presencia de la fuerza pública en varias de la zonas afectadas por varios hechos violentos de los últimos días, sigue la zozobra para decenas de familias que aún no se atreven a regresar tras reciente confrontaciones entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Remedios.

Según el reporte oficial más reciente sobre la situación, en el casco urbano de Segovia se mantienen 251 personas de 71 familias, mientras que a Remedios han llegado 31 grupos familiares para un total de 130 personas que huyen de las confrontaciones en veredas como El Río y Lejanías.

Una de las mayores preocupaciones sigue siendo la utilización de drones cargados con explosivos. Una fuente de la zona, quien prefirió reservar su identidad por motivos de seguridad, le comentó a Blu Radio que algunos de estos elementos aún sin detonar han terminado en caminos y áreas no identificadas por las que se abstienen de transitar.

"Algunas no han reventado, algunas están en en la carretera. Hace un par de días se presentaron detonaciones por medio de bombas y en ese sector de la ciudadanía sí duró la comunidad 1, 2, 3 días confinada", aseguró.



Otro de los asuntos que también genera incertidumbre en la población del Nordeste antioqueño tiene que ver con la aparición de un presunto grupo de limpieza social que promete combatir principalmente a estructuras como las disidencias de ‘Calarcá’.

Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, advirtió que un nuevo actor solo aumenta el riesgo para las comunidades ya en medio de al menos tres amenazas armadas que se disputan el control territorial y las rentas criminales.

"Demostraría un interés particular, principalmente por todo lo que tiene que ver con el comercio legal o ilegal del oro en esta zona del departamento. Y, si hay otro grupo armado ilegal, podría repercutir en nuevas acciones armadas de un triple fuego cruzado, en donde la población civil está más vulnerable", indicó Zapata.

Publicidad

Como uno de los principales objetivos de la fuerza pública se mantiene Luis Antonio Montoya Muriel, alias ‘Jhon Fiera’, señalado de comandar el frente cuarto de las disidencias y ser el determinador de la masacre de cuatro campesinos en una finca de la vereda Las Camelias del municipio de Remedios.

Por su ubicación se mantiene vigente una recompensa por parte de la Gobernación de Antioquia de hasta 300 millones de pesos.