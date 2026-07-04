Judicializado presunto cabecilla del Clan del Golfo responsable de secuestros en Antioquia

La Fiscalía General presentó ante un juez penal de control de garantías a Juan David Pineda Vargas, señalado integrante del Clan del Golfo que estaría implicado en múltiples actividades delictivas perpetradas en Zaragoza, El Bagre y otras poblaciones de esta región del departamento.

Según la investigación, a finales de 2024 habría sido designado cabecilla urbano con la responsabilidad de coordinar homicidios selectivos, secuestros, extorsiones, tráfico de estupefacientes y extracción ilegal de minerales; además de recopilar información sobre movimientos de la fuerza pública en la zona.

Estos fueron los argumentos expuestos por el fiscal que lleva el caso ante un juez de control de garantías.

“Ya para el año 2024 usted tenía el rol de sicario en el municipio de Zaragoza ejecutando homicidios selectivos bajo las órdenes también de alias Palillo, de alias 'Albino' y de alias 'Sebastián', actividad delictiva que desarrollaba en compañía de alias 'Dollar 'y para diciembre del año 2024 usted fue designado cabecilla urbano en el municipio del Bagre”, señaló el fiscal que lleva el caso.



De acuerdo con los elementos materiales probatorios, en agosto de 2024, hizo parte de un grupo armado que se trasladó a una vivienda ubicada en la vereda Cacales, en El Bagre, y retuvo en contra de su voluntad a un hombre y lo condujo hasta el sector conocido como La Arenosa, donde fue amarrado de manos y sometido a agresiones físicas para que revelara información sobre una agrupación rival. Luego fue asesinado.