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Graves emergencias por lluvias en Segovia, Antioquia: agua cubrió vehículos y arrastró motos

Las autoridades de gestión del riesgo activaron todas sus capacidades para atender la situación.

Lluvias en Segovia, Antioquia.jpg
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de jun, 2026

Mientras Colombia vencía a Uzbekistán en el debut de la Copa del Mundo, generando una nueva alegría para el país, un verdadero caos se vivía en zona urbana del municipio de Segovia por cuenta de las lluvias.

El desbordamiento de algunos afluentes en el Nordeste antioquño produjo afectaciones en viviendas y vías públicas donde la fuerza del agua alcanzó a arrastrar motocicletas y tapar hasta el techo a algunos vehículos estacionados o que tuvieron que detenerse ante la magnitud de la situación.

Preliminarmente se ha conocido que las zonas más afectadas son las conocidas como Galán y La 40, así como las aledañas a la Unidad Deportiva Abel Rivera Villa donde incluso los damnificados fueron evacuados por zona rural ante el peligro inminente.

De igual manera se emitió una alerta de evacuación para habitantes del corregimiento de Machuca, lugar en donde la intensidad de las lluvias han ocasionado varias emergencias para la comunidad.

Ante la gravedad de la situación, autoridades del Gobierno local activaron todas las capacidades del comité local de gestión del riesgo para atender a los afectados y conocer cuanto antes los daños generados por la emergencia.

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