Ministro de Defensa defiende la compra del sistema anti drones y plan de modernización

Ante los cuestionamientos realizados por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sobre la adquisición del nuevo sistema de defensa anti drones, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le salió al paso en Villavicencio con una declaración contundente, calificando de "irresponsable" cualquier intento de frenar este proceso.

El ministro Velásquez enfatizó que la compra de este equipo no es una decisión improvisada, sino el resultado de un proceso de planeación que inició hace más de seis meses.

"Aquella persona que diga que se suspenda el proceso de compra del escudo anti drones, es un irresponsable. ¿Quieren poner en riesgo la vida de nuestros militares y policías? ¿Quieren que asesinen a colombianos?", sentenció el funcionario.

El jefe de la cartera ministerial argumentó la necesidad urgente de estos equipos basándose en las cifras actuales de seguridad. Según el ministro, la frecuencia de ataques perpetrados con drones contra la Fuerza Pública se ha intensificado, registrándose intentos de agresión aproximadamente cada 13 horas.



El ministro también hizo referencia al plan de modernización respaldado por el CONPES, el cual cuenta con un presupuesto de 13 billones de pesos. Velásquez defendió que esta inversión busca dotar a los uniformados de herramientas vitales para su operación y supervivencia.

Sánchez fue enfático al señalar que poner en duda la actualización del equipo militar no solo afecta la seguridad física de los uniformados, sino que compromete la misión constitucional de las Fuerzas Militares y de Policía.

"Es poner en grave riesgo el cumplimiento de la misión constitucional. ¿Quieren que vayamos a proteger a los colombianos sin los medios necesarios?", concluyó el ministro, al tiempo que reiteró que el país ha venido adquiriendo capacidades antidrones desde hace varios años como respuesta a las cambiantes amenazas en el territorio nacional.

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