Remedios caseros, entre la tradición y la ciencia: En Blu Jeans, 9 de mayo de 2026

Actualizado: 9 de may, 2026
El programa del sábado, 9 de mayo de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y María del Pilar, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló sobre Programa Salud Joven.
- En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre ¿En qué momento la vida nos dejó de emocionar?
- En el Tema Central, Alexandra Prada Cruz, ingeniera forestal y profesional de investigación en Agricultura Urbana del Jardín Botánico José Celestino Mutis, se refirió sobre ¿Todas las personas pueden tomar remedios caseros? ¿cuáles tienen respaldo científico?
- En 'La maquina de la verdad', se habló de los endulzantes.
Escuche el programa completo aquí: