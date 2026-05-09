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Remedios caseros, entre la tradición y la ciencia: En Blu Jeans, 9 de mayo de 2026

En Blu Jeans del sábado, 9 de mayo de 2026. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans
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Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de may, 2026

El programa del sábado, 9 de mayo de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y María del Pilar, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló sobre Programa Salud Joven.
  • En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre ¿En qué momento la vida nos dejó de emocionar?
  • En el Tema Central, Alexandra Prada Cruz, ingeniera forestal y profesional de investigación en Agricultura Urbana del Jardín Botánico José Celestino Mutis, se refirió sobre ¿Todas las personas pueden tomar remedios caseros? ¿cuáles tienen respaldo científico?
  • En 'La maquina de la verdad', se habló de los endulzantes.

Escuche el programa completo aquí:

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