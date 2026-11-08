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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultado del último sorteo de Paisita Noche hoy domingo 8 de noviembre de 2026

Resultado del último sorteo de Paisita Noche hoy domingo 8 de noviembre de 2026

El sorteo de Paisita Noche se realiza todos los días después de las 6:00 p. m. Los participantes pueden consultar aquí el resultado de la jornada, las últimas cifras y conocer las modalidades de apuesta y los requisitos para reclamar un premio.

Logo del chance Paisita Noche.
Logo del chance Paisita Noche. Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de nov, 2026

Paisita Noche es uno de los chances más consultados en Antioquia y otras regiones de Colombia. Su oferta de diferentes combinaciones permite participar con distintas modalidades y verificar si el tiquete coincide con los números anunciados oficialmente.

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Resultado de Paisita Noche hoy domingo 8 de noviembre de 2026

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El resultado del sorteo de este domingo 8 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación. Cuando se conozca la información oficial, los jugadores podrán comprobar si sus apuestas coinciden con la combinación ganadora.

  • Número ganador: pendiente de publicación.
  • Dos últimas cifras: pendiente de publicación.
  • Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

Los resultados deben consultarse en los canales oficiales y puntos de venta autorizados. También se recomienda conservar el tiquete original en buen estado para facilitar su validación.

¿A qué hora juega Paisita Noche?

El horario del sorteo depende del día de la semana:

  • De lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, según la modalidad seleccionada. Para obtener el premio mayor deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden anunciado en el sorteo oficial.

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¿Cuáles son las modalidades de apuesta de Paisita Noche?

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El juego cuenta con seis alternativas, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acertar los cuatro números en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden anunciado.
  • Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: acertar los dos últimos números.
  • Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

¿Cómo funciona la quinta balota de Paisita Noche?

La quinta balota se incorporó a Paisita Noche durante 2025. Consiste en una cifra adicional que acompaña al resultado principal y ofrece posibilidades complementarias de premio cuando coincide con la apuesta realizada.

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Esta opción se suma a las seis modalidades disponibles para los participantes.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio de Paisita Noche?

El proceso de cobro depende del monto obtenido. Para comenzar, los ganadores deben presentar los siguientes documentos:

  • Tiquete original en buen estado.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible de la cédula.

También deben cumplir requisitos adicionales según el valor del premio:

  • Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren los documentos básicos.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación inicial, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.
  • Premios superiores a 182 UVT: se necesita una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Con sus sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y la opción de quinta balota, Paisita Noche mantiene una amplia participación entre los jugadores de Antioquia y otras zonas del país.

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