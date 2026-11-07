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Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 7 de noviembre de 2026

El chance Paisita Noche realiza sorteos todos los días, después de las 6:00 p. m. Este sábado 7 de noviembre de 2026 los jugadores pueden consultar el resultado oficial.

Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 7 de noviembre de 2026
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

El Paisita Noche es uno de los juegos de suerte y azar más consultados en Antioquia y otras regiones de Colombia. Este sábado 7 de noviembre, los participantes esperan conocer el número ganador para revisar sus tiquetes y comprobar si acertaron alguna de las modalidades disponibles.

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Resultado del Paisita Noche hoy, sábado 7 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 7 de noviembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: (en minutos)
  • Dos últimas cifras: (en minutos)
  • Tres últimas cifras: (en minutos)
  • La quinta balota: (en minutos)

Los participantes deben comparar las cifras publicadas con los números registrados en sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio.

¿A qué hora juega el Paisita Noche?

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El Paisita Noche se juega de lunes a sábado a las 6:00 p. m. Los domingos y días festivos, el sorteo se realiza a las 8:00 p. m. Los resultados pueden consultarse una vez finalice la transmisión correspondiente.

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¿Cuánto cuesta apostar en el Paisita Noche?

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. El monto elegido y la modalidad seleccionada determinan el premio que podrían recibir si aciertan las cifras ganadoras.

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¿Cómo jugar el Paisita Noche?

Este chance cuenta con diferentes modalidades para participar, de acuerdo con la cantidad de cifras que el jugador quiera seleccionar y el orden en el que deben coincidir con el resultado:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.
  • Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden.
  • Tres cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden exacto.
  • Tres cifras combinado: las tres últimas cifras deben coincidir, aunque aparezcan en otro orden.
  • Dos cifras o pata: se deben acertar los dos últimos números.
  • Una cifra o uña: se debe acertar la última cifra del resultado.

La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

La quinta balota es una alternativa adicional que se incorporó al juego y ofrece otra posibilidad de obtener un premio, siempre que la apuesta cumpla con las condiciones establecidas para esta modalidad.

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¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Quienes obtengan un premio deben presentar el tiquete original, en buen estado y sin alteraciones, junto con su documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía. Los requisitos adicionales dependen del monto ganado:

  • Premios inferiores a 48 UVT: se requiere el tiquete original, el documento de identidad y su fotocopia.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.
  • Premios superiores a 182 UVT: también se solicita una certificación bancaria a nombre del ganador, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

Antes de retirarse del establecimiento, se recomienda verificar que los datos impresos en el tiquete correspondan a la apuesta realizada y conservarlo en buen estado, pues es indispensable para reclamar un eventual premio.

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