Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 7 de noviembre de 2026

El Paisita Noche es uno de los juegos de suerte y azar más consultados en Antioquia y otras regiones de Colombia. Este sábado 7 de noviembre, los participantes esperan conocer el número ganador para revisar sus tiquetes y comprobar si acertaron alguna de las modalidades disponibles.

Resultado del Paisita Noche hoy, sábado 7 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 7 de noviembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta balota: (en minutos)

Los participantes deben comparar las cifras publicadas con los números registrados en sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El Paisita Noche se juega de lunes a sábado a las 6:00 p. m. Los domingos y días festivos, el sorteo se realiza a las 8:00 p. m. Los resultados pueden consultarse una vez finalice la transmisión correspondiente.

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¿Cuánto cuesta apostar en el Paisita Noche?

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. El monto elegido y la modalidad seleccionada determinan el premio que podrían recibir si aciertan las cifras ganadoras.

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¿Cómo jugar el Paisita Noche?

Este chance cuenta con diferentes modalidades para participar, de acuerdo con la cantidad de cifras que el jugador quiera seleccionar y el orden en el que deben coincidir con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.

se deben acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden.

las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden. Tres cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden exacto.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras deben coincidir, aunque aparezcan en otro orden.

las tres últimas cifras deben coincidir, aunque aparezcan en otro orden. Dos cifras o pata: se deben acertar los dos últimos números.

se deben acertar los dos últimos números. Una cifra o uña: se debe acertar la última cifra del resultado.

La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

La quinta balota es una alternativa adicional que se incorporó al juego y ofrece otra posibilidad de obtener un premio, siempre que la apuesta cumpla con las condiciones establecidas para esta modalidad.

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¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Quienes obtengan un premio deben presentar el tiquete original, en buen estado y sin alteraciones, junto con su documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía. Los requisitos adicionales dependen del monto ganado:



Premios inferiores a 48 UVT: se requiere el tiquete original, el documento de identidad y su fotocopia.

se requiere el tiquete original, el documento de identidad y su fotocopia. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: también se solicita una certificación bancaria a nombre del ganador, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

Antes de retirarse del establecimiento, se recomienda verificar que los datos impresos en el tiquete correspondan a la apuesta realizada y conservarlo en buen estado, pues es indispensable para reclamar un eventual premio.