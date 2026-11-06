Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 6 de noviembre de 2026

El Paisita Noche es uno de los juegos de azar más consultados en Antioquia y otras regiones de Colombia. Este sorteo cuenta con diferentes modalidades de apuesta y una quinta balota, una cifra adicional que amplía las posibilidades de obtener premios.

Los participantes pueden consultar diariamente los resultados para comparar los números ganadores con las apuestas registradas en sus tiquetes y verificar si acertaron alguna de las combinaciones premiadas.

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Número ganador del Paisita Noche de hoy 6 de noviembre de 2026

El resultado del sorteo del Paisita Noche de este viernes 6 de noviembre de 2026 es el XXXX. Los apostadores pueden revisar las cifras y comprobar si obtuvieron algún premio.

Estos son los principales datos del resultado:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Los resultados oficiales también se pueden consultar a través de los canales autorizados y en los puntos de venta del juego. Es importante conservar el tiquete original para facilitar la verificación y el eventual cobro de un premio.



¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El Paisita Noche tiene horarios diferentes dependiendo del día de la semana. De lunes a sábado, el sorteo se realiza a las 6:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos se lleva a cabo a las 8:00 p. m.

En cuanto al valor de las apuestas, los participantes pueden jugar desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada.

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Para obtener el premio mayor, es necesario acertar las cuatro cifras del número ganador y mantener el mismo orden en el que fueron sorteadas.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Paisita Noche?

El Paisita Noche cuenta con seis modalidades de apuesta. Cada una tiene condiciones particulares y permite participar con diferentes combinaciones numéricas.

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Estas son las opciones disponibles:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto.

se deben acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar los cuatro números, sin importar su orden.

permite ganar al acertar los cuatro números, sin importar su orden. Tres cifras directo: exige acertar las últimas tres cifras en el mismo orden del resultado.

exige acertar las últimas tres cifras en el mismo orden del resultado. Combinado de tres cifras: premia a quienes acierten las últimas tres cifras, independientemente del orden.

premia a quienes acierten las últimas tres cifras, independientemente del orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar los dos últimos números del resultado.

consiste en acertar los dos últimos números del resultado. Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra sorteada.

¿Qué es la quinta balota del Paisita Noche?

La quinta balota es una cifra adicional que fue incorporada al Paisita Noche durante 2025. Este número complementa el resultado principal y ofrece una posibilidad adicional de obtener premios cuando coincide con la apuesta realizada.

Su implementación amplió las alternativas de participación y se sumó a las modalidades tradicionales que ya tenía el sorteo.

¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Las personas que obtengan un premio en el Paisita Noche deben presentar una serie de documentos para realizar el proceso de cobro. Los requisitos pueden variar dependiendo del monto ganado.

Entre los documentos básicos se encuentran:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Además, se deben tener en cuenta las siguientes condiciones según el valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: se deben presentar únicamente los documentos básicos.

se deben presentar únicamente los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT : además de los requisitos iniciales, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

: además de los requisitos iniciales, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: se requiere una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. El pago se efectúa mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

El Paisita Noche mantiene su presencia entre los juegos de azar más consultados en Colombia gracias a sus sorteos diarios, las distintas modalidades de apuesta y la posibilidad de participar con una quinta balota.