Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 6 de noviembre de 2026

La consulta de los resultados del Chontico Noche es habitual entre miles de apostadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Este juego de azar, asociado con la tradición regional del chontaduro, ofrece diferentes modalidades de participación y premios que dependen de los aciertos obtenidos.

Número ganador del Chontico Noche de hoy 6 de noviembre de 2026

El sorteo del Chontico Noche de este viernes 6 de noviembre de 2026 dejó como resultado el XXXX. Los participantes pueden comparar estas cifras con las registradas en sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio.

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Los números ganadores fueron:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¿Cómo funciona la quinta balota del Chontico Noche?

La quinta balota es una cifra adicional que acompaña el resultado principal del sorteo. Esta modalidad ofrece la posibilidad de obtener premios complementarios cuando el número adicional coincide con alguna de las jugadas realizadas por los participantes.

Su incorporación amplió las alternativas de participación y las oportunidades de obtener premios dentro de este chance.



¿A qué hora juega el Chontico Noche?

Los sorteos del Chontico Noche se realizan en diferentes horarios, dependiendo del día de la semana. La programación oficial es la siguiente:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, esta marca cuenta con otras modalidades, como Chontico Día y Super Chontico Noche, que se juega los jueves en horario nocturno.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Chontico Noche?

Los participantes pueden elegir entre seis modalidades de apuesta, según la cantidad de cifras que deseen jugar y las condiciones para obtener un premio:



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador y conservar el mismo orden.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador y conservar el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar los cuatro números, sin importar el orden.

permite ganar al acertar los cuatro números, sin importar el orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.

consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: requiere acertar únicamente el último número del resultado ganador.

¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

El Chontico Noche permite participar con diferentes presupuestos. Los valores establecidos para las apuestas son:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

De esta manera, cada jugador puede escoger cuánto dinero desea invertir en su tiquete, de acuerdo con su presupuesto y la modalidad seleccionada.

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¿Qué requisitos se necesitan para reclamar los premios del Chontico Noche?

Las personas que obtengan un premio deben presentar los documentos exigidos en los puntos de pago autorizados. Entre los requisitos básicos se encuentran:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Sin embargo, la documentación adicional depende del monto del premio:



Premios inferiores a 48 UV T: únicamente requieren los documentos básicos.

T: únicamente requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: también deben diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

también deben diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: requieren una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Es importante que los ganadores revisen las condiciones de reclamación y conserven el tiquete original para realizar el trámite correspondiente.