En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa Sudamericana
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / El museo en Antioquia que guarda la memoria de los abuelos y es parada obligada para turistas

El museo en Antioquia que guarda la memoria de los abuelos y es parada obligada para turistas

Fundado el 29 de junio de 1956 por el médico Alfredo Correa Henao, el museo nació como una entidad sin ánimo de lucro dedicada a recopilar y difundir las manifestaciones culturales del pueblo antioqueño.

Publicidad

Publicidad

Publicidad