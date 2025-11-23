El museo en Antioquia que guarda la memoria de los abuelos y es parada obligada para turistas

El Museo Casa de los Abuelos de Sonsón se consolida como uno de los espacios culturales más representativos del Oriente antioqueño. Desde la institución aseguran que son “el corazón de la memoria de Sonsón”, un lugar donde se preservan objetos, relatos y fotografías que han definido la identidad del municipio a lo largo de generaciones.

La misión del museo está enfocada en investigar, conservar e interpretar el patrimonio material e inmaterial del folclor antioqueño, además de promover valores como la paz, la inclusión y la sostenibilidad. Según su equipo, conocer el origen del territorio es clave para “comprender el presente y construir el futuro”.

Fundado el 29 de junio de 1956 por el médico Alfredo Correa Henao, el museo nació como una entidad sin ánimo de lucro dedicada a recopilar y difundir las manifestaciones culturales del pueblo antioqueño. Su personería jurídica llegó en 1965, consolidándolo como un referente regional en la protección del patrimonio.

Las primeras colecciones del museo recrean una vivienda típica sonsoneña de la década de 1930, con salas como La Alcoba, La Cocina o El Costurero, acompañadas de corredores en piedra y una huerta tradicional. A esto se suma la colección del “Sonsón Empresarial”, que revive los oficios locales entre 1900 y 1950 con espacios como la Barbería, la Escuelita y el Banco de Sonsón.



Cocina Museo Casa de los Abuelos. Foto: Museo Casa de los Abuelos.

En 1999, en medio de una de las épocas más difíciles del municipio, nació la Sala Arqueológica. Impulsada por el antropólogo Luis Guillermo López Bonilla, este espacio se convirtió en un acto de resistencia cultural para proteger el patrimonio y reconocer el pasado indígena, sus transformaciones y los procesos de conquista y exterminio.

Habitación Museo Casa de los Abuelos. Foto: Museo Casa de los Abuelos.

Hoy, gracias a la Red Museos de Sonsón, la institución es un escenario clave para la construcción colectiva de memoria y la formación en patrimonio. El museo destaca cuatro colecciones principales que narran la historia regional desde diferentes perspectivas.



Colecciones del museo Casa de los Abuelos en Sonsón, Antioquia

La Colección Arqueológica reúne más de 330 piezas y miles de fragmentos de grupos como los Armados y Pantágoras, catalogadas como Bien de Interés Cultural. Urnas funerarias, figuras zoomorfas y herramientas líticas permiten, en palabras del museo, “conectar con las sociedades que nos precedieron”.

La Colección Artística conserva obras religiosas, retratos históricos y piezas anteriores a 1920, incluyendo representaciones del poeta Gregorio Gutiérrez González. Su archivo fotográfico se ha convertido en un insumo esencial para entender la evolución social y estética del municipio.

La Colección Utilitaria integra aquellos objetos que hicieron parte de la vida cotidiana de los habitantes: máquinas de imprenta, herramientas agrícolas y el mobiliario tradicional que definió los primeros oficios. Cada pieza es un recordatorio de la vida de los abuelos y de las costumbres que perduran.

Finalmente, la Colección Documental reúne periódicos, actas, cartas y fotografías que conforman la memoria escrita del municipio. Cada documento, destacan desde el museo, es “una ventana a una época” y una pieza clave para reconstruir el Sonsón que conocemos hoy.