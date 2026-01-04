Cadena hidroeléctrica de Sonsón, Antioquia, está en funcionamiento tras un año de arreglos

Empresas Públicas de Medellín confirmó que la cadena de centrales hidroeléctricas Sonsón I y Sonsón II retornaron operaciones luego de un año de diferentes trabajos de rehabilitación que hicieron expertos en el Oriente antioqueño, logrando así que 18.5 negativos entren al Sistema Interconectado Nacional.

Según destacó EPM, lo que se hizo fue repotenciar la infraestructura con el desmonte de una tubería de 875 metros en Sonsón I y se instaló una nueva conducción, que contó con otras obras civiles asociadas al funcionamiento de la hidroeléctrica. Además, se hicieron mantenimientos y pruebas funcionales de generación de energía.

Sebastián Barbosa, líder del proyecto de rehabilitación en Sonsón, aseguró que las labores realizadas en el Oriente antioqueño se hicieron para garantizar la operación confiable y segura de las dos centrales hidroeléctricas.

"Terminamos obras en noviembre del 2025 y el proyecto consistió en la reposición de la tubería metálica en unas condiciones de acceso complejas, para lo cual tuvimos que realizar la instalación de un monorriel apoyado con un sistema de malacates para hacer el retiro de la tubería existente", indicó Barbosa.



Hay que mencionar que Sonsón I fue construida en 1965 y en 2001 entró en funcionamiento Sonsón II, fortaleciendo el sistema de generación de energía del departamento de Antioquia. Asimismo, mencionar que ambas centrales quedaron en manos de EPM tras la adquisición de la empresa EADE hace varios años.

Destacan desde Empresas Públicas de Medellín que con la puesta en funcionamiento de las centrales, Sonsón vuelve a recibir transferencias del sector eléctrico, fortaleciendo el desarrollo territorial y su importancia en la generación energética del departamento.