En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cadena hidroeléctrica de Sonsón, Antioquia, está en funcionamiento tras un año de arreglos

Cadena hidroeléctrica de Sonsón, Antioquia, está en funcionamiento tras un año de arreglos

Las dos centrales ubicadas en Sonsón aportan 18.5 megavatios de energía al Sistema Interconectado Nacional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad