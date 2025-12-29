Cuatro heridos dejó aparatoso choque en la autopista Medellín-Bogotá a la altura de Sonsón

Al menos cuatro personas lesionadas dejó un aparatoso accidente de tránsito sobre la vía Medellín - Bogotá en el corregimiento La Danta de Sonsón. Heridos fueron trasladados al municipio de Puerto Triunfo.

Autoridades viales en el Magdalena Medio investigan las causas que produjeron un aparatoso accidente de tránsito en las últimas horas sobre el kilómetro 104 en la autopista Medellín - Bogotá en jurisdicción del municipio de Sonsón.

En los hechos ocurridos sobre el corredor de entrada al corregimiento La Danta estuvieron involucrados un camión que cubría la ruta Medellín - Doradal y un vehículo tipo campero con varios pasajeros que cubría la ruta Doradal - La Danta.

Como consecuencia de la colisión resultaron lesionados cuatro pasajeros del campero: tres mujeres de 58, 67 y 69 años y un hombre de 74 años de edad, los cuales fueron remitidos al Hospital de Puerto Triunfo.



"Estos se estaban llevando hacia el Hospital del Puerto Triunfo y de ahí se hacían la valoración y ya se hacía el traslado a hospitales si lo requerían. Hacia Puerto Boyacá, La Dorada o hacia Medellín", contó Juan Carlos Salazar, conductor de una de las ambulancias que atendió la situación.

Como hipótesis inicial de la emergencia preliminarmente se maneja un giro brusco por parte del vehículo de servicio público lo que provocó su volcamiento e invasión del carril contrario.