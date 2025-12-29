En vivo
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Cuatro heridos dejó aparatoso choque en la autopista Medellín-Bogotá a la altura de Sonsón

Como hipótesis inicial de la emergencia preliminarmente se maneja un giro brusco por parte del vehículo de servicio público lo que provocó su volcamiento e invasión del carril contrario.

