Asonada al Ejército en Sonsón: presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron liberados por civiles

La Cuarta Brigada del Ejército Nacional informó en las últimas horas realizó un procedimiento militar contra el Clan del Golfo en la vereda El Porvenir del municipio de Sonsón, mismo en el que fue abatido un presunto integrante de la Subestructura 'Oliverio Isaza Gómez' y se capturó a tres personas.

Sin embargo, minutos después del operativo la fuerza pública sufrió una asonada por parte de la comunidad en el corregimiento La Danta.

Al parecer, una vez se conoce de la operación en la zona, se empiezan a enviar mensajes a través de diferentes redes sociales con los que se incita a la población para que agredan a la fuerza pública y salgan a bloquear algunas vías como terminó sucediendo en el eje Santuario - Caño Alegre que se mantuvo cerrado durante varias horas por personas que, incluso, pusieron ramas y palos en la vía.

Versiones oficiales indican que unas 400 personas salieron a la zona rural de Sonsón y realizaron la asonada que no pudo ser contestada por la fuerza pública y que generó que los civiles le arrebataran a la Fiscalía General de la Nación las personas capturadas y el cuerpo del presunto ilegal abatido.



Aunque no se conoce quién es el abatido, desde la zona indican que el procedimiento militar estaba dirigido a golpear el alcance criminal de alias 'Don Hugo', cabecilla del Clan del Golfo y quien habría tomado el lugar de alias 'Terror', abatido en febrero de 2025 muy cerca a la zona donde se reportó la asonada.

Por su parte y según la información entregada por las autoridades, durante la operación, que también contó con la presencia del Gaula Oriente, se incautó abundante material de guerra, intendencia, comunicaciones y drones que utilizaba la Subestructura Oliverio Isaza Gómez para ocupar el territorio y amedrentar a las comunidades.

Por ahora en la zona se mantiene el despliegue militar para evitar nuevas alteraciones al orden público, mientras que la Cuarta Brigada del Ejército Nacional busca retomar el control territorial en La Danta en busca de golpear nuevamente al Clan del Golfo.